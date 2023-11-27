Путин сделал это неслучайно Виктор Каспрук

27.11.2023, 13:11

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Мир с РФ — это уничтожение кремлевского режима.

Недавно российский диктатор Путин снова повторил, что Россия хочет «мирных переговоров» с Украиной. Конечно, речь идет о «мире» на условиях Москвы, то есть капитуляции Украинского государства. Однако война России в Украине наглядно доказывает, что еще далеко не все политики, принимающие решения в Соединенных Штатах и Европе, осознали, насколько много поставлено на кон. И если для рядового избирателя в американской глубинке трагедией может стать, что его стейк теперь не полтора килограмма, а только килограмм, то для западного политического истеблишмента должно быть понятно, что победа Украины в войне с Российской Федерацией спасет мир от реванша террористических имперских сил.

А ныне, если на Западе хотят мира, то прямо сейчас необходимо отразить атаку Москвы на западную цивилизацию. Формула будущего мира очень проста – мир это уничтожение путинского режима, который десятилетиями терроризирует международное сообщество. Другого пути просто не существует.

Сторонники Кремля, часто выдающие себя за радикальных пацифистов, утверждают, что увеличение поставок оружия в Украину не может привести к миру. Но при этом не говорят о том, какой бы была альтернатива – новые огромные миллионные потоки беженцев, перманентная партизанская война, невероятное насилие московцев на оккупированных частях Украины, нападения на страны, когда-то бывшие советскими республиками и поощрение других тоталитарных государств к развязыванию войн со своими соседями.

До широких западных кругов наконец-то должно дойти, что они наблюдают не какую-то далекую от них войну, а лобовую атаку России на сам Запад, которая длится уже почти 10 лет. И только тогда, когда эта огромная надвигающаяся опасность наконец-то будет признана многочисленными массами населения, можно будет ожидать, что правительства ведущих европейских стран примут соответствующие меры.

Поэтому важно, чтобы Европа и США полностью поддержали Украину в ее защите от России. Речь идет не только о защите Украины, но и защите европейского порядка безопасности и глобальной стабильности. Ведь российско-украинская война является ареной, на которой обеспечиваются политические и военные планы глобального Запада и разрушаются затеи тех антидемократических мировых сил, которые, пользуясь западными технологиями, хотят насильственным путем избавиться от его ведущей роли в мировой цивилизации. Именно в Украине теперь решается, каким будет мироустройство на многие последующие десятилетия, а то и столетия.

Если бы нападение на Украину завершилось так, как планировал Путин, он немедленно предпринял следующий шаг. Его провозглашенной целью является гегемония над Европой. Опыт последних двух десятилетий показывает, что он готов переходить одну черту за другой, если его не остановить. Поэтому так важно продолжать поддерживать Украину до нашей победы.

Нельзя дать втянуть России мир в бездну хаоса и анархии, где действует «право более сильного». А сейчас Путин уже делает ставку на тотальную войну. На это направлена его идеология, пропаганда, экономика и военная сфера. Для путинской системы власти – это вопрос выживания. Как и во всех тоталитарных системах, управлять могут только те, кто постоянно держит свое население в состоянии конфронтации с другими государствами. Нео-империалистическая Россия входит в период пика нагнетания своей агрессии, поэтому нельзя исключать, что, не достигнув желаемого для себя результата в Украине, Москва начнет параллельно войну с Финляндией или странами Балтии.

И в то время, когда Украина на фронтах войны защищает не только свою слободу, но и свободу европейцев и всех цивилизованных государств, Венгрия продолжает отрицать право украинцев присоединиться к объединенной Европе и стать официально ее полноправной частью. Венгерский премьер Виктор Орбан годами ведет антиукраинскую и антиевропейскую деятельность, прикрываясь правом вето для государств Евросоюза.

Путин и его ближайшее окружение любой ценой хотят реванша за проигрыш Советского Союза в холодной войне. Здесь вне внимания остается важный аспект, оказывающий значительное влияние на судьбу мира. Похоже, что будущее человечества зависит от горстки престарелых людей, чья ожидаемая продолжительность жизни ограничена. Но которые чувствуют за собой право – военной силой навязывать свои безумные бредни относительно нового мирового порядка остальному мировому сообществу.

Необходимо в Украине показать путинской системе и возглавляющим ее лицам, границы за которые им никогда не будет позволено переходить. Параноидальный и коррумпированный кремлевский режим, подчинивший себе общество, в котором отсутствуют даже зачатки свободы и сопереживания, силовым давлением пытается нагнуть под себя весь мир.

Чтобы победить Москву коллективному Западу, нужно быстрее полностью милитаризировать Украину и себя. Но Америка и Европа продолжают искусственно замедлять поддержку и медлить с предоставлением всех доступных средств милитарной помощи украинской армии, необходимых ей для отражения российского нашествия.

Давно стало понятно, что Россия постоянно использует любые промедления в предоставлении украинцам нужного оружия и боеприпасов для расширения своих возможностей сдерживать ВСУ и попыток повышения боеспособности московской террористической армии. Очевидно, что сегодня Украина была бы гораздо дальше в своей отчаянной борьбе за сохранение независимости, если бы военная поддержка не была столь нерешительной.

Должна быть коренным образом изменена сама парадигма помощи Украине Западом. Нужно не просто поддерживать Украину тем, что они готовы передать ВСУ из своих вооруженных арсеналов, часто оказывая помощь Украине по остаточному принципу. Необходимо предоставлять гораздо больше и более модерные образцы оружия, чтобы Украинское государство смогло как можно быстрее восстановить свою территориальную целостность.

Те, кто думают, что возможно умиротворить Путина, отдав ему в жертву Украину, очень ошибаются. Это лишь подтолкнуло бы российского диктатора к новым агрессивным войнам и европейским завоеваниям. Карта Европы нарисована в Москве, кардинальным образом отличается от того, как она видится из Брюсселя, Лондона, Парижа или Берлина. Путинская имперская география предполагает, что границы России нигде не заканчиваются.

Однако не случайно Путин начал свою кампанию с Украины, а не со стран Балтии, хотя государства Балтии составляли значительно меньший военный риск. Пока что Российская Федерация уклоняется от прямой конфронтации с НАТО. Однако любые уступки диктатору в отношении Украины перечеркнут эти уклонения Кремля. Что обязательно нужно всем учитывать.

Страх ядерной эскалации, очевидно, глубоко укоренился среди тех западных политиков, которые принимают решения. Иногда, кажется, что они хотят, чтобы военный конфликт продолжал тлеть, чтобы Россия использовала свои ресурсы и не могла делать дальнейшие агрессивные шаги в течение длительного времени. Но этот план не может устраивать Украину. Поскольку это, помимо прочего, будет сдерживать евроатлантическую интеграцию нашего государства.

Украина в НАТО и Евросоюзе – это увеличение присутствия Североатлантического альянса в акватории Черного моря. Что, по мнению американских военных экспертов, будет способно гарантировать критическую геостратегическую важность Черноморского региона, как одну из основных составляющих трансатлантического альянса. А также может стать очень важной соединительной цепью между Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией, ключевым узлом транзитной инфраструктуры и энергоресурсов.

При таком подходе Украина способна превратиться в ключевой компонент в переформатировании энергетической карты в этом чрезвычайно стратегически важном огромном регионе. И трансформироваться в одну из точек опоры современной Европы.

Западные государства, НАТО и ЕС несут ответственность за успешную поддержку Украины, а также предотвращение собственного поражения. Захват Украины преступным российским режимом, у которого пренебрежение к человечеству является основополагающим камнем фундамента идеологии государства, вообще не должно рассматриваться как возможный вариант.

Россию невозможно умиротворить дипломатическим путем, ни убедить, ни склонить к покаянию. Аргументы, которые можно задействовать в отношении нормальных, цивилизованных государств, здесь не действуют. Москва понимает только силу.

И только когда Российская Федерация будет побеждена, а ее войска изгнаны со всех украинских территорий, можно будет садиться с кремлевцами за стол переговоров и решать, какие компенсации и возмещения должна получить Украина за все те страшные преступления, которые россияне натворили на наших землях.

Виктор Каспрук, блог

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