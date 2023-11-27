Как же это всё оскорбительно Александр Роднянский

27.11.2023, 13:38

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Проще не реагировать, а шутить.

Среди возвращенных в Израиль заложников была 9-летняя Эмили Хенд. Ее мачеха была убита террористами, родная мать умерла от рака за несколько лет до этого, а отец уже считал дочь погибшей.

Слава Богу, она уже с отцом.

Маленькая Эмили — гражданка Израиля и Ирландии.

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар написал в твиттере:

«Это день безмерной радости и облегчения для Эмили Хенд и ее семьи. Потерявшийся невинный ребенок нашелся и возвратился домой…»

То есть, по мнению премьер-министра Ирландии,

7 октября девочка пошла погулять, заблудилась-потерялась, а потом нашлась… При каких обстоятельствах «девочка потерялась» — этот человечек умолчал.

Как же это все оскорбительно.

Западные журналисты, всерьез задающие вопрос, почему, мол, Израиль освобождает втрое больше палестинцев, чем Хамас — евреев. Не потому ли, мол, что еврейская жизнь ценится в Израиле намного выше. Как объяснить «полезным идиотам» Хамаса, что это соотношение — шантаж террористов, которым они симпатизируют?

Премьер Испании с откровенно прохамасовскими заявлениями.

Митинги и открытые письма защитников «мирных жителей Газы»…

Проще не реагировать.

А шутить.

Что и делают в Израиле (Марк Галясник):

«Лондон. Исследование показало, что израильские больницы сильно отстают от палестинских по уровню вооружений.

Тель-Авив. Видео перехвата «Железным куполом», снятое Тарантино на айфон, будет номинировано на «Оскар».

Газа. ХАМАС требует открыть подземные гуманитарные коридоры.

Тель-Авив. 78% израильтян поддерживают проведение наземной операции в Гарварде.

Би-би-си: Нетаниягу заранее знал о готовящемся нападении репортеров агентства Reuters на Израиль.

Тель-авивский университет. Группа филологов требует сделать гуманитарную паузу в антиизраильских резолюциях ООН.

Израиль. Аналитики опасаются, что в случае успешного разоружения больницы Шифа в секторе Газа, ее место может занять более радикальная больница.

Москва. Как стало известно, специалисты из Москвы поставляли метрострою Газы мрамор и мозаику.

Нью-Йорк. ООН резко осудила высказывание министра обороны Израиля, обещавшего уничтожить ХАМАС, который на 90% состоит из мирного населения.

Иерусалим. Министерство просвещения бьет тревогу: 67% израильских школьников не могут сосчитать количество открытых против Израиля фронтов».

Александр Роднянский, Telegram