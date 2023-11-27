Как же это всё оскорбительно
- Александр Роднянский
- 27.11.2023, 13:38
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Проще не реагировать, а шутить.
Среди возвращенных в Израиль заложников была 9-летняя Эмили Хенд. Ее мачеха была убита террористами, родная мать умерла от рака за несколько лет до этого, а отец уже считал дочь погибшей.
Слава Богу, она уже с отцом.
Маленькая Эмили — гражданка Израиля и Ирландии.
Ирландский премьер-министр Лео Варадкар написал в твиттере:
«Это день безмерной радости и облегчения для Эмили Хенд и ее семьи. Потерявшийся невинный ребенок нашелся и возвратился домой…»
То есть, по мнению премьер-министра Ирландии,
7 октября девочка пошла погулять, заблудилась-потерялась, а потом нашлась… При каких обстоятельствах «девочка потерялась» — этот человечек умолчал.
Как же это все оскорбительно.
Западные журналисты, всерьез задающие вопрос, почему, мол, Израиль освобождает втрое больше палестинцев, чем Хамас — евреев. Не потому ли, мол, что еврейская жизнь ценится в Израиле намного выше. Как объяснить «полезным идиотам» Хамаса, что это соотношение — шантаж террористов, которым они симпатизируют?
Премьер Испании с откровенно прохамасовскими заявлениями.
Митинги и открытые письма защитников «мирных жителей Газы»…
Проще не реагировать.
А шутить.
Что и делают в Израиле (Марк Галясник):
«Лондон. Исследование показало, что израильские больницы сильно отстают от палестинских по уровню вооружений.
Тель-Авив. Видео перехвата «Железным куполом», снятое Тарантино на айфон, будет номинировано на «Оскар».
Газа. ХАМАС требует открыть подземные гуманитарные коридоры.
Тель-Авив. 78% израильтян поддерживают проведение наземной операции в Гарварде.
Би-би-си: Нетаниягу заранее знал о готовящемся нападении репортеров агентства Reuters на Израиль.
Тель-авивский университет. Группа филологов требует сделать гуманитарную паузу в антиизраильских резолюциях ООН.
Израиль. Аналитики опасаются, что в случае успешного разоружения больницы Шифа в секторе Газа, ее место может занять более радикальная больница.
Москва. Как стало известно, специалисты из Москвы поставляли метрострою Газы мрамор и мозаику.
Нью-Йорк. ООН резко осудила высказывание министра обороны Израиля, обещавшего уничтожить ХАМАС, который на 90% состоит из мирного населения.
Иерусалим. Министерство просвещения бьет тревогу: 67% израильских школьников не могут сосчитать количество открытых против Израиля фронтов».
Александр Роднянский, Telegram