Белоруска отдала шубу на покраску, а вещь уменьшилась на два размера 14 27.11.2023, 14:03

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Дело дошло до суда.

В декабре прошлого года женщина решила освежить свой гардероб и отправила шубу на перекраску в одну из специализированных компаний. За чуть более чем 697 рублей там были готовы дать вторую жизнь меховому детищу. Была внесена предоплата 150 рублей, и мастера принялись работать с изделием. В результате шуба, обработанная красителем, не только лишилась мягкости и блеска, но и удивительным образом уменьшилась на два размера, пишет onliner.by.

Женщина обратилась в мастерскую за компенсацией полной стоимости шубы. Ответчик отказался исполнить ее желание, и приключение продолжилось в суде. Там минчанка потребовала от компании возместить стоимость шубы, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, расходы общественного объединения по защите прав потребителей в размере 1890 рублей, в которое она обратилась за помощью, и штраф.

Суд встал на сторону женщины, хоть и посчитал, что ее моральные страдания не так велики, как ей казалось, — явно не на 1000 рублей. В конечном итоге ей вернули стоимость шубы в 2095 рублей и 100 рублей за душевные муки. Обществу, которое помогало минчанке с юридическими вопросами, фирма должна выплатить 1890 рублей, а государству — штраф в размере 2195 рублей и госпошлину 310,25 рубля.

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