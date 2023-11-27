Под Мелитополем украинские партизаны взорвали автомобиль «кадыровцев»
- 27.11.2023, 14:09
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Демилитаризация захватчиков произошла возле поселка Мирное.
Возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области силы сопротивления взорвали автомобиль наемников главаря Чечни Рамзана Кадырова. Демилитаризация захватчиков произошла возле поселка Мирное.
После перестрелки с партизанами «кадыровцы» ожидали подмогу, но не дождались – их автомобиль «Нива» взорвался. Как пишет «Обозреватель», об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.
По словам Федорова, «кадыровцев» ликвидировали в минувшие выходные в районе поселка Мирное. Мэр Мелитополя отметил, что местные жители услышали перестрелку, а позже выяснилось, что партизаны вели огонь по российским оккупантам.
Также он добавил, что «кадыровцы» пытались дождаться подмоги, но дождались только взрыва своего автомобиля. Транспортное средство полностью выгорело, а число жертв среди захватчиков на данный момент устанавливается.
Кроме того, мэр Мелитополя подчеркнул, что несмотря на все попытки оккупантов подавить или запугать движение сопротивления на оккупированных территориях, ликвидация врага происходила и будет происходить систематически.