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Под Мелитополем украинские партизаны взорвали автомобиль «кадыровцев»

  • 27.11.2023, 14:09
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Под Мелитополем украинские партизаны взорвали автомобиль «кадыровцев»

Демилитаризация захватчиков произошла возле поселка Мирное.

Возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области силы сопротивления взорвали автомобиль наемников главаря Чечни Рамзана Кадырова. Демилитаризация захватчиков произошла возле поселка Мирное.

После перестрелки с партизанами «кадыровцы» ожидали подмогу, но не дождались – их автомобиль «Нива» взорвался. Как пишет «Обозреватель», об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По словам Федорова, «кадыровцев» ликвидировали в минувшие выходные в районе поселка Мирное. Мэр Мелитополя отметил, что местные жители услышали перестрелку, а позже выяснилось, что партизаны вели огонь по российским оккупантам.

Также он добавил, что «кадыровцы» пытались дождаться подмоги, но дождались только взрыва своего автомобиля. Транспортное средство полностью выгорело, а число жертв среди захватчиков на данный момент устанавливается.

Кроме того, мэр Мелитополя подчеркнул, что несмотря на все попытки оккупантов подавить или запугать движение сопротивления на оккупированных территориях, ликвидация врага происходила и будет происходить систематически.

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