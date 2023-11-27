Снег не мешает белорусам собирать ведрами грибы 1 27.11.2023, 14:22

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Любители тихой охоты похвастались добычей.

Беларусь уже встретила первый снег и морозы. Однако в лесах кое-где еще встречаются грибы. Любители тихой охоты по-прежнему гуляют по лесам и выкладывают в интернете фото с трофеями, пишет blizko.by.

Больше грибов, судя по всему, на юго-западе страны. Хотя и там уже ночами температура воздуха ниже нуля. И, тем не менее… Смотрите, какую красоту выкладывают в пабликах из окрестностей Бреста.

Вот кадр, с отметкой 24 ноября. Лес уже зимний, а лукошко полное!

− Это мой сегодняшний грибной день, − пишет еще одна любительница тихой охоты. − Побывала в сказке 12 месяцев. Но ездила не за подснежниками, а за грибочками. На Витебщине их называют лосиками.

Корзинку набрала за полтора часа. Уже 25 ноября.

А таких красавцев еще можно увидеть в Малоритском районе.

Вообще под Малоритой места очень грибные. Вот это богатство тоже оттуда. Говорят, под деревней Отчин собрали 26 ноября.

И это фото тоже сегодняшнее. Из Дрогичинского района. У деревни Горавица. Грибники пишут: полтора часа на двоих.

А как вам опята из Жабинковского района?

Последними трофеями уходящего года делятся в грибных сообществах и жители Гомельщины. Вот это фото из Мозырского района.

Присутствуют грибочки и в Могилевском районе.

А вот еще фото из Могилевщины. Правда, эти уже подмерзли. Видно по шляпкам.

В центре с грибами дело обстоит грустнее. Но при желании можно найти что-то прямо в столице. Вот подписчик делится фото прямо из своего двора на М. Танка. Грибы растут на иве. Интересно, есть можно?

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