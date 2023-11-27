Снег не мешает белорусам собирать ведрами грибы

Снег не мешает белорусам собирать ведрами грибы1
- 27.11.2023, 14:22
- 4,860
Любители тихой охоты похвастались добычей.
Беларусь уже встретила первый снег и морозы. Однако в лесах кое-где еще встречаются грибы. Любители тихой охоты по-прежнему гуляют по лесам и выкладывают в интернете фото с трофеями, пишет blizko.by.
Больше грибов, судя по всему, на юго-западе страны. Хотя и там уже ночами температура воздуха ниже нуля. И, тем не менее… Смотрите, какую красоту выкладывают в пабликах из окрестностей Бреста.
Вот кадр, с отметкой 24 ноября. Лес уже зимний, а лукошко полное!
− Это мой сегодняшний грибной день, − пишет еще одна любительница тихой охоты. − Побывала в сказке 12 месяцев. Но ездила не за подснежниками, а за грибочками. На Витебщине их называют лосиками.
Корзинку набрала за полтора часа. Уже 25 ноября.
А таких красавцев еще можно увидеть в Малоритском районе.
Вообще под Малоритой места очень грибные. Вот это богатство тоже оттуда. Говорят, под деревней Отчин собрали 26 ноября.
И это фото тоже сегодняшнее. Из Дрогичинского района. У деревни Горавица. Грибники пишут: полтора часа на двоих.
А как вам опята из Жабинковского района?
Последними трофеями уходящего года делятся в грибных сообществах и жители Гомельщины. Вот это фото из Мозырского района.
Присутствуют грибочки и в Могилевском районе.
А вот еще фото из Могилевщины. Правда, эти уже подмерзли. Видно по шляпкам.
В центре с грибами дело обстоит грустнее. Но при желании можно найти что-то прямо в столице. Вот подписчик делится фото прямо из своего двора на М. Танка. Грибы растут на иве. Интересно, есть можно?