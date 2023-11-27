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Бои за Авдеевку: украинский генерал рассказал, зачем Россия бросает все силы на захват города

  • 27.11.2023, 14:26
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Бои за Авдеевку: украинский генерал рассказал, зачем Россия бросает все силы на захват города

Повторяется сценарий Бахмута.

Почти два месяца войска РФ не оставляют активных попыток взять под контроль Авдеевку в Донецкой области. Оккупанты буквально «лезут со всех направлений», массово теряя технику и живую силу.

Ситуация несколько схожа с той, которая раньше была под Бахмутом, ведь захват обоих этих городов является сугубо пропагандистской целью, которую перед ВС РФ поставило кремлевское командование. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, Силы обороны Украины могут сохранять контроль над Авдеевкой, пока содержание этого города не станет нецелесообразным с военной точки зрения относительно наших потерь, ресурсов и перспектив.

«Пока остается возможность сохранения контроля, мы будем ее использовать», – выразил убеждение Романенко.

Он говорит, что враг всеми силами пытается захватить Авдеевку, потому что российский диктатор Владимир Путин принял такое политическое решение, которое ныне группировка оккупантов во главе с генералом армии РФ Валерием Герасимовым пытается реализовать.

«Был установлен срок захвата Авдеевки до 4 ноября, но, как видим, они не смогли выполнить это. Дальше все будет зависеть от ряда факторов. Погодные условия не способствуют наступлению, враг использует преимущественно пехоту и авиаудары. Конечно, усложнилось и наше логистическое обеспечение. Но пока у нас есть ресурс, мы будем отстаивать Авдеевку», – объяснил военный эксперт.

Он согласился с тем, что в случае с Авдеевкой фактически повторяется сценарий Бахмута, где у оккупантов политическая составляющая тоже преобладала над военной. Россия тогда бросила все силы на захват города-Героя в пропагандистских целях, однако с военной точки зрения никаких результатов это ей не дало. Относительно Авдеевки, уверен генерал-лейтенант, просматривается такая же ситуация.

На вопрос, могут ли ВСУ применять такую же тактику для установления контроля над отдельными населенными пунктами, Романенко ответил: если есть возможности нанесения ударов и продвижения пехоты, то они используются, но для этого нужны силы и ресурсы.

«Силы поражения, артиллерийские и авиационные, для них со своей стороны нужны снаряды, боеприпасы, которых у нас, к сожалению, ограниченное количество. Дальше можно бросать пехоту. Но для нас такие значительные потери, как у врага, неприемлемы. У нас есть другие способы», – констатировал он.

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