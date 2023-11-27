Почему в Беларуси дорожают сигареты и сколько они будут стоить в следующем году 4 27.11.2023, 14:33

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Цены повышаются практически ежемесячно.

Практически ежемесячно цены на сигареты в Беларуси повышаются – с января по сентябрь этого года их стоимость возросла в среднем на 45,2%. Myfin.by выяснил, почему это происходит и сколько сигареты будут стоить в следующем году.

Из чего формируется стоимость сигарет?

Каждый производитель или импортер табачных изделий имеет право самостоятельно устанавливать максимальную розничную цену на сигареты, выше которой они не могут стоить на территории Беларуси. При этом минимальная розничная цена составляет 85% от максимальной. Информация об изменении розничных цен ежемесячно поступает в Министерство по налогам и сборам и публикуется в СМИ.

В розничный максимум закладывается отпускная стоимость сигарет, включающая себестоимость продукции и прибыль производителя либо импортера, различные торговые надбавки, в том числе акцизный сбор, а также налог на добавленную стоимость.

Таким образом, на регулярное повышение цены на сигареты влияют два ключевых фактора – рост отпускной цены товара и увеличение размера акцизного сбора.

Как и почему повышается табачный акциз

В Беларуси существуют две ценовые группы сигарет с фильтром, и для каждой из них в новой редакции приложения №1 Налогового кодекса прописанысвои критериистоимости. Сейчас в первую группу входят табачные изделия, розничная цена на которые с 1 октября до 31 декабря 2023 года не превышает 235 рублей за 1000 штук. То есть пачка из 20 сигарет первой категории не может стоить в розницу более 4,7 рубля. Ко второй ценовой группе относятся сигареты, цена за пачку для которых с 1 октября до 31 декабря 2023 года устанавливается выше 4,7 рубля.

Для каждой ценовой группы сигарет предусмотрены свои акцизные сборы.

Так, до конца года с 1000 сигарет первой категории необходимо уплачивать 95,59 рубля акциза. То есть в стоимость пачки из 20 сигарет с фильтром, которая продается в розницу за сумму, не превышающую 4,7 рубля, входит 1,91 рубля акциза. Для сигарет второй ценовой категории акцизный сбор составляет 147,03 рубля. Это значит, что в стоимость пачки из 20 сигарет, которая продается дороже 4,7 рубля, заложено 2,86 рубля акцизных сборов.

Рост акцизных сборов на сигареты в Беларуси регулируется договором с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, призванным обеспечить равные конкурентные условия для субъектов хозяйствования двух стран.

Согласно документу, акцизный сбор для первой ценовой группы сигарет в 2024 году на территории Беларуси составит 2705 российских рублей за 1000 штук табачных изделий (сейчас сумма акциза равна 2254 российским рублям). Для второй ценовой группы в 2024 году акциз предусмотрен в размере 3606 российских рублей за 1000 сигарет (сейчас он составляет 3467 российских рублей). В России, к слову, для всех видов сигарет и папирос акциз в следующем году составит 3606 российских рублей за 1000 штук.

Как менялась стоимость сигарет в 2023 году

Если проанализировать данные о максимальной розничной цене, представленные в Министерство по налогам и сборам производителями и импортерами табачных изделий, то выясняется: наибольшие повышения стоимости сигарет пришлись на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года. Именно в эти дни менялся размер акцизных сборов. С 1 декабря цены на сигареты в Беларуси вновь вырастут. Подорожает около 30 видов табачной продукции различных брендов.

В то же время на некоторые виды сигарет производители и импортеры увеличивали розничную цену самостоятельно.

Так, Гродненская табачная фабрика «Неман» в феврале текущего года повысила максимальную розничную цену на 20-30 копеек более чем на два десятка марок сигарет с фильтром, включая некоторые виды Rothmans, Vogue, Kent, Pall Mall. В мае фабрика увеличила розничную цену лишь на один вид сигарет – Kent Crystal Blue (на 5 копеек), а с 1 августа на 30 копеек повысила стоимость некоторых видов Pall Mall, Kent и Vogue. Следующее подорожание с 1 сентября затронуло около 60 наименований сигарет, включая «Магнат», «Минск», «Премьер», «Фэст», Dove, Credo и NZ, – цены на них выросли на 5-10 копеек.

Компания «Табак инвест» в течение года увеличивала цены на свою продукцию 6 раз. С 1 марта в среднем на 10-30 копеек подорожали 64 марки сигарет, включая некоторые виды «Короны», «Форта», Monte Carlo, LD, Camel, Winston, Richmond, Sobranie. В мае рост цен на некоторые виды сигарет «Корона», «Форт», Monte Carlo, LD, Camel, Winston, Richmond, Sobranie и Kent составил от 2 до 30 копеек. При этом Winston Compact Flash Mix этого производителя подешевел на 15 копеек. С 1 июня на 15-30 копеек подорожали 4 вида сигарет – Winston, Monte Carlo, Camel и Sobranie. Следующее подорожание, 1 августа, затронуло некоторые виды сигарет Kent, Vogue, Camel и Richmond, которые стали дороже на 30 копеек, а с 1 сентября на 5-25 копеек выросли цены еще на 25 видов продукции. Очередное подорожание, 1 ноября, затронуло 18 видов сигарет Winston и Sobranie, цены на которые увеличились на 30 копеек.

Компания «Интер-Табакко» повышала цены на свою продукцию дважды. С 1 августа на 20-30 копеек подорожали такие марки сигарет, как Dove, Red Bor и RB Perliamutr, а с 1 сентября на 20-25 копеек увеличились цены еще на 20 видов продукции.

Государственное предприятие «Беларусьторг» с 1 мая увеличило на 5 копеек стоимость импортируемых сигарет Kent Crystal Blue, а с 1 августа – Dunhill и Kent, которые стали дороже на 30 копеек. Следующее подорожание произошло 1 сентября и затронуло некоторые виды сигарет Chapman, цена на которые увеличилась на 30 копеек.

Чего ждать на табачном рынке в 2024 году?

С 1 января акцизный сбор для продукции первой ценовой группы увеличивается на 20% и составит 2,29 рубля с пачки. Таким образом, вне зависимости от повышения цен производителями и импортерами стоимость сигарет в категории до 4,7 рубля повысится не менее чем на 30 копеек.

Для продукции второй ценовой группы акцизный сбор возрастет на 4% и составит 2,97 рубля. Это означает, что вне зависимости от повышения цен производителями и импортерами стоимость сигарет, которые сейчас продаются дороже 4,7 рубля, вырастет на 11 копеек.

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