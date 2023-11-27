Жены российских мобилизованных публично набросились на Путина 2 27.11.2023, 14:45

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Обещания главы Кремля оказались пустышкой.

Жены российских мобилизованных, которые добиваются возвращения своих мужей домой и безуспешно пытались организовать митинги в их поддержку, публично обратились за поддержкой к народу России. Как пишет dialog.ua, их призыв опубликован в Telegram-канале «Путь Домой».

Публикация, которая содержит резкую критику Путина, прошла почти незамеченной: за шесть часов обращение собрало чуть более 20 тысяч просмотров.

«Это обращение к каждому или, скорее, мольба о помощи. Прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, которую мы не в силах вынести в одиночестве! Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких», – с таких слов начинается обращение, опубликованное в телеграм-канале, на который подписаны чуть более 15 тысяч человек.

Авторы послания пишут, что «надежды почти не осталось»: «Ни у кого из нас нет уверенности. У многих уже нет будущего.

Мы, оказывается, не избиратели и не граждане, а, может быть, уже и не люди вовсе... Нас предают и истребляют свои же», – говорится в публикации.

Авторы обращения напоминают, что президент РФ обещал не призывать резервистов, а потом «обещания по факту оказались пустышкой»: «За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы - здоровьем и слезами.

Нас пытаются заткнуть выплатами и льготами, приводя «достойный» пример «Курска».

Авторы письма называют абсурдом происходящее в стране, после чего переходят к прямой критике Путина: «2024-й Президент объявил годом семьи. Иронично, учитывая, что жены воют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже остались сиротами. А сатанист-людоед, совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода, искупив серийные убийства на СВО. Есть все же чувство юмора у нашего Президента (сохранена орфография обращения)!»

Далее женщины задаются вопросом: «Наши парни ЧТО уже 15-й месяц искупают?» - и делают предположение: «Видимо, нашу с вами Родину освобождают для самых сливок общества: маньяков, алкашей, мигрантов, непомерно богатых чиновников и их деточек (почему они не в окопах, кстати)?»

В заключение женщины выражают надежду, что президент еще их услышит, и обещают отступить только после того, как мужья вернутся домой. Они также призывают поставить подпись под обращением.

Жены мобилизованных, в том числе активистки Телеграм-канала «Путь домой», в ноябре пытались провести в разных регионах России митинги с требованием вернуть их мужей домой. Однако власти отказывали им в согласовании акций. К примеру, в Москве поводом для отказа стал ковид. Лишь в Новосибирске власти согласились провести с женами встречу в закрытом режиме в здании местного дворца культуры, независимым СМИ попасть на нее не удалось.

Объявленную в сентябре 2022 года мобилизацию российские власти назвали частичной. Указ о ее начале, подписанный Путиным, продолжает действовать до сих пор. Спустя год, в сентябре 2023-го, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для мобилизованных не предусмотрена даже ротация и они вернутся домой лишь после окончания «спецоперации».

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