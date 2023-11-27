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«Это сродни маленькому празднику, в который я вкладываю свою душу»

  • 27.11.2023, 15:00
«Это сродни маленькому празднику, в который я вкладываю свою душу»

Как белоруска создает уникальные елки из павлиньих перьев.

Елена Ломская преподает в детской школе искусств. Но и в свободное от работы время она занимается творчеством: создает новогодние елки, которые продает даже в Индонезию. О своем хобби мастерица рассказала BAR24.

Елена убеждена, что любовь к творчеству в той или иной степени присутствует в каждой женщине. Просто проявляется по-разному. Кто-то выражает ее через одежду, подбирая интересный и стильный гардероб.  Кто-то увлекается фотографией. Ну а кто-то, как Елена, занимается хендмейдом.

«Дизайн первой елки придумала спонтанно»

Попробовать себя в творчестве Елена впервые решила около десяти лет назад. А начиналось все с цветов и флористических композиций из гофрированной бумаги. По словам Елены, у нее хорошо получалось. Однако уже спустя пару лет ей захотелось найти свой собственный стиль. И попробовать себя в создании более необычных и аутентичных сувениров.

— В детстве наряжать новогоднюю елку всегда поручали мне, чем я с удовольствием и занималась. Этот праздник мне всегда очень нравился своей атмосферой, — рассказывает Елена.

Любовь к Новому году и вдохновила женщину на создание новогодних елок. Но не обычных, а авторских. Отличающихся от привычного образа лесной красавицы.

— Дизайн первой елки я придумала совершенно спонтанно. Мы с подругой ездили за покупками в Польшу, где в одном из цветочных магазинов мне на глаза попались сизаль и перья разных цветов. В тот момент я и представила образ готовой новогодней елки из этих диковинных материалов, – вспоминает Елена.

Новогоднее дерево получилось у мастерицы с первого раза. И Елена настолько была довольна результатом, что вскоре принялась за изготовление еще одной елки.

Елочный сезон наступает, когда подходит к концу дачный

Работа закипела. Вторая, пятая, десятая… Елена создавала все новые и новые символы Нового года в самых разных, порой – причудливых стилях.

— В подвале я сделала для себя рабочую зону, в которой есть все для производства моих елок. Работа над каждой из них для меня – настоящее удовольствие. Это сродни маленькому празднику, в который я вкладываю свою душу, — рассказывает Елена.

Изделия мастерица старается сделать максимально разнообразными и непохожими друг на друга. Некоторые декорированы с помощью сухих шишек и орехов. Отдельные выполнены с использованием сизали, изолона, джута и павлиньих перьев. Среди поделок Елены можно встретить даже елки с ножками вместо ствола.

Летом, по словам женщины, она практически не рукодельничает: все свободное время занимает огород. Елочный же сезон наступает, когда подходит к концу дачный.

В семье, по словам Елены, отлично относятся к ее увлечению. И часто принимают участие в процессе. Супруг, к примеру, помогает с изготовлением подставок для елок. А также с электрикой: делает так, чтобы на елках загорались разноцветные огни.

«Приходится работать себе в убыток»

Женщина официально оформлена ремесленником и реализует свои сувениры через различные интернет-площадки. Хотя, по словам Елены, ее елки люди чаще находят с помощью «сарафанного радио».

— Конечно, хотелось бы, чтобы мое хобби было самоокупаемым, но пока это не так. Приходится работать себе в убыток, — отмечает Елена. — Надеюсь, со временем ситуация изменится в лучшую сторону. Мне жалко продавать свои изделия за бесценок.

География елок, которые Елене удалось продать, широкая. Изделия отправлялись в Россию, Францию, Индонезию, США и другие страны. Покупатели сувениров Елены – люди разных возрастов и профессий. Но у всех у них есть запрос на лимитированные вещи ручной работы, считает мастерица.

— Забавно, что новогодние елки, которые всегда у нас ассоциируются со снегом, находят свой дом даже в странах, в которых зимы как таковой и нет, — рассказывает Елена.

За то время, что женщина занимается изготовлением елей, ей удалось смастерить около полусотни изделий. И останавливаться на этом не собирается. Елена планирует развивать свое хобби, разрабатывать новые необычные образы для елок. И надеется, что это творческое ремесло в будущем может стать ее основной работой.

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