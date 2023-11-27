Москва готовит ультиматум Кадырову 27.11.2023, 15:17

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Будет лично отвечать за бюджетный дефицит.

Главу Чечни Рамзана Кадырова и глав трех других регионов РФ хотят заставить лично отвечать за бюджетный дефицит, пишет «Диалог» со ссылкой на российское издание «Коммерсант».

Аналогичные обязательства Кремль хочет возложить на гауляйтеров четырех оккупированных украинских областей.

Если главы регионов (и главы оккупационных администраций) не снизят расходы, их грозят оставить без дотаций. Примечательно, что Дагестан и Чечня остаются одними из самых дотируемых регионов РФ. Дотации в бюджет Дагестана составляют около 50 % от общего объема доходов (80 млрд рублей из 160 млрд). Дотации в бюджет Чечни - около 33 % (40 млрд рублей из 120 млрд). При этом бюджеты и Дагестана, и Чечни остаются дефицитными (-28 и -19 млрд, соответственно).

Эксперты не сомневаются, что огромная коррупция в российских регионах съедает большую часть дотаций: местные чиновники «распиливают» деньги на инфраструктурных и социальных проектах. Аналогичная ситуация на оккупированных территориях Украины.

Дефицит бюджета РФ по состоянию начало ноября составляет 1,2 триллиона рублей. Санкции и расходы на войну сильно истощают российский бюджет.

«Интересно, а Кадырову уже рассказали об этом? Посмотреть бы на его реакцию», - комментируют информацию социальные сети.

Пользователи считают, что у российских властей нет шансов в схватке с Кадыровым, у которого собственная армия и прочный силовой аппарат, который напрямую не подчиняется Москве.

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