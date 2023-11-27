Калиновцы с фронта поздравили белорусов с годовщиной Слуцкого восстания 1 27.11.2023, 15:28

Как и 100 лет назад, белорусы с оружием в руках отстаивают национальные интересы.

Калиновцы с фронта поздравили белорусов с годовщиной Слуцкого вооруженного восстания.

«Как и 100 лет назад, белорусы с оружием в руках отстаивают национальные интересы и ценности свободной и независимой Беларуси. Благодаря жертвенности наших предков имя Беларуси сегодня звучит на весь мир», — говорит Ян Мельников («Белорус»).

27 ноября 1920 года в Слуцком районе начались бои войск Белорусской Народной Республики с Красной армией. В этот день отмечается годовщина Слуцкого вооруженного восстания (День Героев).

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