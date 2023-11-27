ВСУ с помощью HIMARS уничтожили российскую САУ под Купянском
- 27.11.2023, 15:44
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Филигранный удар попал на видео.
Воины Сил специальных операций с помощью HIMARS уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
Как сообщается, операторы 3-го полка ССО выявили позицию самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С» на Купянском направлении.
Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны Украины.
«Как результат - минус одна артиллерийская установка у противника», - отметили в ССО.