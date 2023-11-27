Песков что-то совсем запуржил Телеграм-канал «СерпомПо»

27.11.2023, 15:31

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Погода, видимо, действует.

Пресс-Песков что-то совсем запуржил. Погода, видимо, действует. Рассказывая, что Путин с утра выслушал доклады о непогоде в регионах, в частности в Крыму, Песков сообщил, что сам президент успел добраться до работы до снегопада.

Да, надо было сказать, что он оттуда в преддверии природных катаклизмов и не уезжал и лично держал руку на синоптическом пульсе!

Не говоря о том, что читать, как Путин поспел доехать до Кремля до метели и сугробов просто смешно. Да, если что Собянин бросил бы на расчистку дороги для президента всю технику и выгнал бы всех дворников. А если б надо было - Шойгу бы и солдатиков послал.

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