Песков что-то совсем запуржил
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 27.11.2023, 15:31
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Погода, видимо, действует.
Пресс-Песков что-то совсем запуржил. Погода, видимо, действует. Рассказывая, что Путин с утра выслушал доклады о непогоде в регионах, в частности в Крыму, Песков сообщил, что сам президент успел добраться до работы до снегопада.
Да, надо было сказать, что он оттуда в преддверии природных катаклизмов и не уезжал и лично держал руку на синоптическом пульсе!
Не говоря о том, что читать, как Путин поспел доехать до Кремля до метели и сугробов просто смешно. Да, если что Собянин бросил бы на расчистку дороги для президента всю технику и выгнал бы всех дворников. А если б надо было - Шойгу бы и солдатиков послал.
Телеграм-канал «СерпомПо»