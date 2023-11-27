закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завтра в Беларуси будет сильный ветер

  • 27.11.2023, 15:47
  • 1,402
Завтра в Беларуси будет сильный ветер
Фото: Charter97.org

Объявлен желтый уровень опасности.

В Беларуси объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

Ночью и утром на большей части территории Беларуси выпадет снег, днем местами, а по юго-западу во многих районах прогнозируется снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, местами порывы достигнут 15−20 м/с, днем 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит −4...−10°С, максимальная днем — −1...−7°С.

По прогнозам синоптиков, эта неделя будет довольно снежной. Предварительно, к ее концу высота снежного покрова составит от четырех сантиметров в Бресте до тридцати в Витебске. Средняя температура воздуха ожидается на три-пять градусов ниже нормы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин