Завтра в Беларуси будет сильный ветер 27.11.2023, 15:47

1,402

Фото: Charter97.org

Объявлен желтый уровень опасности.

В Беларуси объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

Ночью и утром на большей части территории Беларуси выпадет снег, днем местами, а по юго-западу во многих районах прогнозируется снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, местами порывы достигнут 15−20 м/с, днем 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит −4...−10°С, максимальная днем — −1...−7°С.

По прогнозам синоптиков, эта неделя будет довольно снежной. Предварительно, к ее концу высота снежного покрова составит от четырех сантиметров в Бресте до тридцати в Витебске. Средняя температура воздуха ожидается на три-пять градусов ниже нормы.

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