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В Мариуполе неизвестные ликвидировали шестерых оккупантов

  • 27.11.2023, 15:49
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В Мариуполе неизвестные ликвидировали шестерых оккупантов

Возле них нашли портрет Путина.

Во временно оккупированном украинском Мариуполе неизвестные ликвидировали шестерых российских оккупантов. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в telegram.

По данным горсовета, убийства военных РФ признают также российские пропагандисты.

Двух оккупантов, один из которых был российским офицером, якобы застрелили на улицах города. Военным РФ стреляли в затылок.

Еще четырех захватчиков нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Перед смертью все они употребляли алкоголь.

Кроме того, рядом с убитыми нашли портрет российского диктатора Владимира Путина. На нем кровью одного из убитых было написано: «Уходите!».

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