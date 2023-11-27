Эксперты-экологи раскрыли ложь властей о БелАЭС 27.11.2023, 15:55

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Сколько на самом деле стоит атомная станция?

Сообщество «Зеленая Беларусь» подсчитало расходы на Островецкую АЭС. Получились другие цифры, чем утверждают власти, пишет «Радыё Свабода».

Эксперты сообщества «Зеленая Беларусь» рассказали, сколько реально могли потратить на постройку АЭС в Беларуси. В начале ноября Министерство финансов России назвало стоимость Белорусской АЭС — 5,36 миллиарда долларов. Именно столько, по их подсчетам, Беларусь использовала из российского кредита на АЭС, который был размером 10,5 миллиарда.

Евгений Макарчук приводит другие подсчеты. По его словам, на станцию потратили в общей сложности 6,84 миллиарда долларов. Так как дополнительно были траты на:

линии и подстанции — 237,2 миллиона;

пиково-резервные источники — 515 миллионов долларов;

электрокотлы на станциях — 190 миллионов долларов.

Также на станцию Беларусь, по подсчетам экспертов, потратила 536 миллионов долларов.

Всего получается 6,84 миллиарда долларов.

По мнению эксперта, возобновляемые источники электроэнергии более выгодны для Беларуси в дальнейшей перспективе.

«АЭС производит электроэнергию по 6 центов за киловатт-час, возобновляемые источники производят энергию по 3 цента и можно дешевле. Из этой цены за АЭС тоже возвращается кредит, это около 3 центов», — говорит Евгений Макарчук.

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