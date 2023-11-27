СМИ: Российская ПВО ударила по жилому дому под Москвой 27.11.2023, 15:58

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Ракета пробила стену.

Разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» пробил стену жилого дома в Подмосковье во время атаки беспилотников на Москву в ночь на 26 ноября. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

По информации источников канала, в 3:30 26 ноября в потребительском кооперативе Сад в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок «Панцирь» пробил стену дома местным жителям.

Поврежден двухэтажный деревянный дом. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 26 ноября была массирована атака беспилотников на Москву. ПВО якобы сбила дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву.

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