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В Беларуси с началом зимы подорожает проезд в маршрутках

  • 27.11.2023, 16:05
В Беларуси с началом зимы подорожает проезд в маршрутках

О повышении цен сообщили в Брестском горисполкоме.

В Бресте с началом зимы подорожает проезд в городских маршрутках. Городские власти сообщили, что с 1 декабря придется платить на 30 копеек больше: вместо нынешних 1,5 рубля проезд будет стоить 1,8 рубля.

В Брестском горисполкоме заявили, что подорожание «обосновано перевозчиками на основе плановых расходов, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством, а также прибыли, рассчитанной исходя из нормативов рентабельности не более 15%».

Цена на проезд в маршрутках в Бресте не менялась с апреля 2022-го.

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