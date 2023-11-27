Трехэтажное здание сложилось как карточный домик: опубликованы кадры «шторма века» в Сочи 21 27.11.2023, 16:15

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Видео.

Сегодня, 27 ноября, жители Сочи выложили в Сеть кадры последствий шторма на море. На видео о фото можно увидеть большие волны и затопленные первые этажи жилых помещений.

Однако кадром дня стал ролик из микрорайона Лоо, где трехэтажное здание сложилось, словно карточный домик. Внутри людей не было, а значит обошлось без жертв, пишет «Диалог.UA». Сочинцы пишут о том, что волны достигли в высоту от 6 до 8 метров.