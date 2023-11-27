«Азов» уничтожил колонну оккупантов в Кременной
- 27.11.2023, 16:46
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Видеофакт.
Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов двенадцатой бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины уничтожили три бронированных машин российских захватчиков.
Об этом прес-сслужба бригады сообщила в собственном телеграмм-канале, обнародовав соответствующее видео. Дроны-камикадзе уничтожили боевую бронированную машину, бронеавтомобиль «Тигр» и бронированный грузовик «Тайфун-К» оккупантов.
Блогер «Dominik» геолоцировал место происшествия, установив точные геодезические координаты (49.040856, 38.251121) – это оккупированный город Кременная Луганской области, расположенный в девяти километрах по прямой от ближайшего участка линии фронта.
Комары "Азова" находят себе интересные цели https://t.co/bPtOemzKdU #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/BpolWWRDTD— Necro Mancer (@666_mancer) November 26, 2023