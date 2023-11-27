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«Азов» уничтожил колонну оккупантов в Кременной

  • 27.11.2023, 16:46
  • 1,774
«Азов» уничтожил колонну оккупантов в Кременной

Видеофакт.

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов двенадцатой бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины уничтожили три бронированных машин российских захватчиков.

Об этом прес-сслужба бригады сообщила в собственном телеграмм-канале, обнародовав соответствующее видео. Дроны-камикадзе уничтожили боевую бронированную машину, бронеавтомобиль «Тигр» и бронированный грузовик «Тайфун-К» оккупантов.

Блогер «Dominik» геолоцировал место происшествия, установив точные геодезические координаты (49.040856, 38.251121) – это оккупированный город Кременная Луганской области, расположенный в девяти километрах по прямой от ближайшего участка линии фронта.

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