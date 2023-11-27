Борисовчанку задержали за промышленный шпионаж
- 27.11.2023, 16:48
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Женщина работала на производстве лекарств.
Жительницу Борисова подозревают в промышленном шпионаже. Как сообщают в МВД, она проработала на производстве лекарств 20 лет. Женщина была заместителем начальника одного из цехов.
«Имея доступ к секретной информации, скопировала документы на готовые лекарственные средства и в дальнейшем планировала использовать на новой работе», – говорится в сообщении МВД. По данным силовиков, женщина получила предложение о работе в качестве заместителя начальника производства.
Однако воспользоваться документами женщина не успела.
Отмечается, что сумма, затраченная на разработку и испытание лекарственных средств, составила более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.