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Борисовчанку задержали за промышленный шпионаж

  • 27.11.2023, 16:48
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Борисовчанку задержали за промышленный шпионаж

Женщина работала на производстве лекарств.

Жительницу Борисова подозревают в промышленном шпионаже. Как сообщают в МВД, она проработала на производстве лекарств 20 лет. Женщина была заместителем начальника одного из цехов.

«Имея доступ к секретной информации, скопировала документы на готовые лекарственные средства и в дальнейшем планировала использовать на новой работе», – говорится в сообщении МВД. По данным силовиков, женщина получила предложение о работе в качестве заместителя начальника производства.

Однако воспользоваться документами женщина не успела.

Отмечается, что сумма, затраченная на разработку и испытание лекарственных средств, составила более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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