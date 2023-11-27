закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Путина скоро похоронят окончательно»

4
  • 27.11.2023, 17:19
  • 6,748
«Путина скоро похоронят окончательно»
Фото: Getty Images

Российские силовики предпримут что-то похожее на мятеж Пригожина.

Российский журналист Игорь Яковенко с иронией прокомментировал слухи о том, что Путин умер, но не стал отметать идею о смещении президента РФ с должности.

«Много нарративов сейчас гуляет. Видите ли Вы сейчас какие-то реальные риски для власти Путина?» - спросила у Игоря Яковенко телеведущая «24 канала». В ответ на это российский журналист с иронией отозвался о людях, которые распускают слухи о смерти Путина, и подчеркнул, что скоро главу Кремля похоронят окончательно, чтобы больше не нужно было ничего придумывать.

Интервью Игоря Яковенко можно посмотреть на канале YouTube.

Российский журналист не без иронии высказал свое мнение о смерти Путина: «Я Вам скажу, какой есть главный риск и главный нарратив: Земля налетит на небесную ось. Этот главный риск и этот нарратив находятся в этом же ряду с тем, что Путин в холодильнике, что Путина скинут. Насчет того что он в холодильнике, так это там есть специальные люди, которые периодически Путина «хоронят», потом его «выкапывают». Сейчас им надоели «земляные работы» и они решили его «похоронить окончательно», просто им тяжело же, мерзлая земля сейчас уже, поэтому решили его окончательно «похоронить» и рассказывать сказки, что вместо Путина ездят разные двойники».

Затем Игорь Яковенко озвучил более вероятный сценарий развития событий в РФ, связанных с судьбой Путина: «Что касается того, что Путина скинут, то теоретически это возможно, но в обозримый период, я думаю, что этого не произойдет. Я думаю, что версия серьезного срыва, когда прежде всего силовики предпримут что-то похожее на мятеж Пригожина, будет не сейчас, потому что для этого должны произойти другие события. Для этого ВСУ должны разгромить российскую оккупационную армию, и тогда могут пойти процессы, когда под этими фуражками начнут пробиваться мысли, что надо что-то делать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин