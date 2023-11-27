«Путина скоро похоронят окончательно» 4 27.11.2023, 17:19

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Фото: Getty Images

Российские силовики предпримут что-то похожее на мятеж Пригожина.

Российский журналист Игорь Яковенко с иронией прокомментировал слухи о том, что Путин умер, но не стал отметать идею о смещении президента РФ с должности.

«Много нарративов сейчас гуляет. Видите ли Вы сейчас какие-то реальные риски для власти Путина?» - спросила у Игоря Яковенко телеведущая «24 канала». В ответ на это российский журналист с иронией отозвался о людях, которые распускают слухи о смерти Путина, и подчеркнул, что скоро главу Кремля похоронят окончательно, чтобы больше не нужно было ничего придумывать.

Интервью Игоря Яковенко можно посмотреть на канале YouTube.

Российский журналист не без иронии высказал свое мнение о смерти Путина: «Я Вам скажу, какой есть главный риск и главный нарратив: Земля налетит на небесную ось. Этот главный риск и этот нарратив находятся в этом же ряду с тем, что Путин в холодильнике, что Путина скинут. Насчет того что он в холодильнике, так это там есть специальные люди, которые периодически Путина «хоронят», потом его «выкапывают». Сейчас им надоели «земляные работы» и они решили его «похоронить окончательно», просто им тяжело же, мерзлая земля сейчас уже, поэтому решили его окончательно «похоронить» и рассказывать сказки, что вместо Путина ездят разные двойники».

Затем Игорь Яковенко озвучил более вероятный сценарий развития событий в РФ, связанных с судьбой Путина: «Что касается того, что Путина скинут, то теоретически это возможно, но в обозримый период, я думаю, что этого не произойдет. Я думаю, что версия серьезного срыва, когда прежде всего силовики предпримут что-то похожее на мятеж Пригожина, будет не сейчас, потому что для этого должны произойти другие события. Для этого ВСУ должны разгромить российскую оккупационную армию, и тогда могут пойти процессы, когда под этими фуражками начнут пробиваться мысли, что надо что-то делать».

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