Жителя Гродно судили за комментарий под видео российского блогера 2 27.11.2023, 17:32

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Дали два года химии.

Суд Ленинского района Гродно приговорил местного жителя Игоря Жука к двум годам химии по статье об «оскорблении Лукашенко» (статья 368 УК) из-за комментария под видео российского блогера Ильи Варламова, пишет правозащитный центр «Вясна».

Игоря Жука обвинили в том, что он оставил комментарий об Александре Лукашенко под видео Варламова «Беларусь: скрытая мобилизация и ввод войск из России. Украина, Лукашенко и НАТО». Комментарий силовики нашли в приложении Youtube при осмотре телефона Игоря Жука.

Игорь Жук работал станочником на местном предприятии, до суда находился под стражей.

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