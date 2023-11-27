Российских спортсменов кормят тараканами

Российских спортсменов кормят тараканами8
- 27.11.2023, 17:44
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Чемпионка показала «прекрасный» ужин в столовой сборной РФ.
Российская легкоатлетка Полина Кнороз поделилась интересным видео из столовой сборной России.
В тарелке Полины в еде оказался таракан. Об этом сообщает Sports.ru.
«Наш прекрасный ужин на федеральной базе в УТЦ «Новогорск», – подписала видео спортсменка.
Кнороз сейчас находится на тренировочном сборе в учебно-тренировочном центре (УТЦ) в подмосковном Новогорске. В столовой на ужин спортсменам выдали жареный картофель, селедку и соленые огурчики.
«Изюминкой» ужина стал таракан в тарелке чемпионки.
В Сети отметили, что российские спортсмены едят явно нездоровую пищу, а таракан — не самая большая проблема в тарелке.