В Минске в 2024-м году планируется масштабный ремонт МКАД

В Минске в 2024-м году планируется масштабный ремонт МКАД2
- 27.11.2023, 17:55
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Чего ждать водителям.
Столичные власти запланировали на следующий год большой ремонт Минской кольцевой автодороги. Там поменяют около 100 тыс. кв. м асфальта и 2,5 км дорожных ограждений, пишет БелТА. Как организуют работы, чтобы минимизировать пробки, рассказали в «Горремавтодоре».
Заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар сообщил, что большинство работ планируется осуществлять в ночное время и выходные дни, как это было с ремонтом городских проспектов в текущем году.
Впрочем, даже при таком формате работ пробки на МКАД наверняка будут. В «Горремавтодоре» это тоже понимают и признают, что «невозможно выполнить эти работы без дискомфорта для участников дорожного движения».