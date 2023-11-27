Reuters: Нефтяные санкции создают все большие проблемы Кремлю 27.11.2023, 18:08

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РФ больше не может продавать нефть в Индию.

Торговый маршрут в сфере нефтяной индустрии , который в России считается одним из самых прибыльных после введения западных санкций, столкнулся с серьезными трудностями из-за проблем с оплатой в другой валюте, кроме доллара, и пока не имеет перспективного краткосрочного решения. Об этом сообщает издание Reuters.

Как отмечено в статье, на протяжении многих лет доллар США служил ключевой валютой для международной торговли нефтью, и попытки найти альтернативу сталкивались с трудностями конвертации и политическими преградами.

Ситуация усугубилась, когда в июле Индия, ставшая крупнейшим потребителем морской нефти из России после отказа европейских клиентов, настояла на проведении оплаты в рупиях. По информации трех источников, знакомых с ситуацией, торговая деятельность практически прекратилась.

Неофициальные источники, предпочитавшие остаться неизвестными, передали информацию о том, что поставщики нефти из России сталкиваются с препятствиями при заключении сделок в индийских рупиях. Это связано с тем, что российский центральный банк по неофициальным указаниям не будет принимать эту валюту.

Один источник в российском банке, тесно связанный с российским центральным банком, высказал мнение, что получение доходов в неконвертируемой валюте, имеющей ограниченную ценность за пределами Индии, является «глупым». По мнению другого источника, в России ограничены возможности расходования рупий, поскольку их импорт из Индии незначителен.

По словам двух источников, примерно в середине августа по крайней мере две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить около дюжины танкеров, имевших до миллиона тонн нефти, направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения.

В качестве временного разрешения конфликта, связанного с индийскими соглашениями, грузы были оплачены сочетанием китайского юаня, гонконгского доллара как переходной валюты к юаню и дирхама ОАЭ, привязанного к доллару США.

Однако источники заявили, что остается проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару и что проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, ставших крупнейшими покупателями российской нефти.

Однако самая большая проблема касается Индии, которая, согласно данным LSEG и расчетам Reuters, покупает более 60% российской морской нефти. Это самый большой покупатель морской нефти из России после Китая.

Предполагается, что проблемы будут усугубляться с ужесточением контроля за торговлей. В ответ на это Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене превышающей западный ценовой порог в 60 долларов.

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