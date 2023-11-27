Психолог назвала восемь признаков того, что ваши отношения могут продолжаться всю жизнь 27.11.2023, 18:19

1,842

Неочевидные вещи, показывающие крепкую связь между партнерами.

Наверняка каждый человек мечтает встретить любовь, которая продлится всю жизнь. Однако понятия знакомств и отношений существенно изменились за последние несколько десятилетий. В связи с этим, иногда сложно определить, какие пара имеет перспективы.

Впрочем, как бы тенденции не менялись, действия и поведение, свидетельствующие о здоровых отношениях, остаются прежними. Издание YourTango рассказало о 8 признаках того, что ваша любовь – это на долгие годы.

Друзья вашей половинки – это ваши друзья

Знакомство с друзьями – важный шаг в отношениях и обычно означает, что влюбленные воспринимают все серьезно.

Вы можете довести друг друга до смеха

Поверьте, это не так просто, как кажется. Когда вы можете рассмешить друг друга, это означает, что вы понимаете любимого человека на другом уровне.

Конструктивные ссоры

Подразумевается, что вы можете ссориться из-за вещей, одновременно обсуждая их, а не оскорбляя друг друга. Когда возникают споры, пара делает выводы и учится на ошибках, чтобы предотвратить конфликт в будущем.

Вы можете весело проводить время вместе, при этом ничего не делая

Вам не обязательно нужно выходить из дома, чтобы развлечься. Это что-то особенное, когда вы можете сидеть со своим партнером, не делая ничего интересного и все еще наслаждаясь компанией друг друга.

Партнер мотивирует вас стать лучшей версией себя

Вы хотите быть лучше благодаря любимому человеку. Половинка не имеет цели узнать ваши худшие секреты или рассказать всем о ваших недостатках.

Вы благодарны друг другу и показываете это

Вы даете понять, что цените своего партнера. Вы не только говорите друг другу, насколько вы благодарны, но и показываете это через поступки.

Интимные моменты

Вы любите целоваться и прикасаться друг к другу, обниматься или что-то большее. Как будто вы все еще находитесь в фазе медового месяца, несмотря на то, что вы вместе уже много лет.

Вы говорите о будущем

Если ваш партнер не вписывает вас в будущие планы (например, в последующие встречи и свидания), он, вероятно, не ожидает, что ваши отношения будут продолжаться долго.