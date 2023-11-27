Видеофакт: улыбающиеся российские солдаты благодарят воинов ВСУ 27.11.2023, 18:48

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Посчастливилось выжить.

Бойцы добровольческого батальона «Скала» Вооруженных сил Украины взяли в плен четырех российских оккупантов.

Об этом пресс-служба подразделения сообщила на собственной странице в социальной сети «Тик Ток», обнародовав соответствующее видео.

На видео три россиянина сидят, а один стоит на фундаменте деревенского дома со свободными руками и открытыми лицами. Раненому оказана медицинская помощь.

Снявший ролик военнослужащий предложил захватчикам улыбнуться, ведь им посчастливилось выжить.

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