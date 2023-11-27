Видеофакт: улыбающиеся российские солдаты благодарят воинов ВСУ
- 27.11.2023, 18:48
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Посчастливилось выжить.
Бойцы добровольческого батальона «Скала» Вооруженных сил Украины взяли в плен четырех российских оккупантов.
Об этом пресс-служба подразделения сообщила на собственной странице в социальной сети «Тик Ток», обнародовав соответствующее видео.
На видео три россиянина сидят, а один стоит на фундаменте деревенского дома со свободными руками и открытыми лицами. Раненому оказана медицинская помощь.
Снявший ролик военнослужащий предложил захватчикам улыбнуться, ведь им посчастливилось выжить.
Скажи ещё спасибо, что живой (с)https://t.co/JClIGvEAJs #всрф #роа #потерьнет pic.twitter.com/waaqJjaGWz— Necro Mancer (@666_mancer) November 26, 2023