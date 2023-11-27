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Минчанин заработал $15 тысяч на обещаниях «продвинуть очередь на жилье»

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  • 27.11.2023, 19:06
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Минчанин заработал $15 тысяч на обещаниях «продвинуть очередь на жилье»

Вот как его наказал суд.

Житель Минска придумал схему, как заработать на доверчивых гражданах и жилищном вопросе. Он предлагал за определенную сумму «продвинуть» очередь на квартиру в жилищно-строительном кооперативе. Правда, выполнять обещание не собирался, да и самой очереди не существовало. Приговор мужчине вынесли в суде Первомайского района Минска, он опубликован в банке судебных решений.

Мужчине удалось войти в доверие к восьми желающим приобрести жилье. За обещание продвинуть их вперед в очереди членов ЖСПК они передали ему суммы от 1500 до 3000 долларов — а всего более 15 000 долларов.

Обвиняемый на суде вину признал только частично. Он пояснил, что действительно брал у людей деньги «для оказания им помощи по принятию в члены ЖСПК путем приобретения первоочередного права на строительство квартир». Но, заверил минчанин, он не обманывал их, а передал каждому весь необходимый пакет документов. Что касается судьбы полученных денег, то, по словам мужчины, он дал их знакомому в долг.

Потерпевшие в суде рассказали, что мужчина назвался им представителем ЖСПК, взял деньги за постановку в очередь на строительство дома. Но строительство не продвигалось, проект не был согласован, на счетах ЖСПК денег не было, а очередь на строительство так и не появилась. Люди потребовали вернуть деньги — и, конечно, их не получили. Некоторым он говорил, что их место в очереди решено продать другому дольщику.

Настоящий представитель ЖСПК в качестве свидетеля рассказал суду, что обвиняемый у них не работал. По его словам, никакой очереди на строительство данного дома для членов ЖСПК вообще не существовало.

Вина мужчины также подтверждалась биллингом его телефонных соединений с потерпевшими в период получения денег, и другими письменными доказательствами.

Суд пришел к выводу, что минчанин виновен в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб потерпевшим был определен в сумме 35 890 рублей по курсу на день совершения преступления.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, поскольку это не первое его преступление: раньше он уже был судим, в том числе за мошенничество. Также ему назначили штраф в 3700 рублей. Кроме того, минчанин должен возместить потерпевшим ущерб на сумму 29,5 тыс. рублей (часть он успел вернуть до суда).

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