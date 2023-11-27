Швейцария хочет провести самую дешевую Олимпиаду в истории 27.11.2023, 19:08

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В Швейцарии предлагают провести Игры по всей стране.

Швейцария хочет провести первые зимние Олимпийские игры на территории всей страны. Она также предлагает сделать эти Игры самыми дешевыми за всю историю, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Обычно зимние игры проводятся определенным регионом или городом, и они очень дорогие. Россия потратила на сочинскую Олимпиаду 11,5 млрд долларов, официально бюджет Олимпиады в Пекине-2022 составил 3,9 млрд долларов, но, по оценкам, траты были куда больше. Даже в 2002 году Солт-Лейк-Сити потратил на Игры 2,2 миллиарда долларов.

Спортивные федерации Швейцарии в пятницу единогласно проголосовали за одобрение местной заявки, расчистив путь для предложения 1,6 миллиарда долларов на Игры 2030 года. С учетом инфляции, это сделает Олимпиаду, возможно, самой дешевой в истории — и самой рентабельной с тех пор, как Лос-Анджелес получил прибыль в 1984 году.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр также заявил, что хочет, чтобы летние Игры 2024 года в Париже были самыми дешевыми за последние десятилетия, а государство взяло на себя лишь четверть расходов на проведение мероприятия.

Хотя Швейцария принимает Международный олимпийский комитет с 1915 года, а швейцарскому курорту Санкт-Мориц приписывают изобретение зимнего туризма, местный скептицизм саботировал по крайней мере три предварительных заявки на проведение Зимних игр.

Санкт-Мориц принимал Игры дважды, но последний раз это было еще в 1948 году.

Когда в 2013 году появилась еще одна заявка на проведение Игр 2022 года в Граубюндене, она была отклонена настороженными гражданами. Заявка на проведение Игр 2026 года была вновь отклонена тем же кантоном в 2017 году, а через год была отклонена и попытка в кантоне Вале.

Следующим летом МОК будет выбирать хозяев Зимних игр 2030 и 2034 годов. Заявка из двух французских альпийских регионов пользуется поддержкой президента Эммануэля Макрона, а другая заявка, вероятно, будет подана от Швеции (частично с Латвией).

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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