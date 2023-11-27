Новая Зеландия отменит пожизненный запрет на курение для молодых людей, чтобы пополнить бюджет 3 27.11.2023, 19:01

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Закон предусматривал пожизненный запрет на продажу сигарет всем родившимся после 2008 года.

Правительство Новой Зеландии намерено отменить самую масштабную в мире кампанию по запрету курения, чтобы пополнить государственную казну, пишет Русская служба Би-би-си.

Закон, принятый предыдущим правительством Джасинды Ардерн, предусматривал пожизненный запрет на продажу сигарет и табачной продукции с 2024 года всем родившимся после 2008 года.

В рамках кампании по отмене курения в стране вводились ограничения на розничную продажу табачных изделий и снижение уровня содержания никотина в сигаретах. Исследования выявили, что подобные меры могут спасти около пяти тысяч человек в год.

— Мы хотим сделать так, что молодые люди вообще не начинали курить, — говорила тогда министр здравоохранения Айеша Вералл.

На прошлой неделе Национальная партия Новой Зеландии согласилась сформировать коалиционное правительство с двумя правыми партиями.

Среди прочего новое коалиционное правительство обещает снизить подоходный налог с населения и сократить государственную бюрократию.

В минувшую субботу министр финансов страны Никола Уиллис анонсировала отмену реформы по борьбе с курением, объяснив это необходимостью пополнить бюджет страны.

— Мы должны помнить, что изменения в законодательстве по борьбе с курением оказали значительное влияние на государственную казну, лишив ее почти 1 млрд долларов, — сказала Уиллис в интервью новозеландской телекомпании TV3.

В Новой Зеландии курение служит одним из основных факторов предотвратимых смертей. Предыдущее правительство поставило цель снизить количество курильщиков в стране до 5% к 2025 году и в итоге полностью отказаться от курения.

Поэтому эксперты в области здравоохранения подвергли заявление нового правительства об отмене кампании по ограничению курения жесткой критике.

— Предложение, чтобы снижение налогов оплачивалось людьми, которые продолжают курить, просто шокирует, — заявил Pacific Media Network профессор и председатель новозеландского комитета Action for Smokefree 2025 Роберт Биглхоул.

— Большинство медицинских организаций Новой Зеландии потрясены действиями правительства и призывают его пересмотреть свое решение, — заявил в интервью Би-би-си профессор и эксперт по общественному здравоохранению из Университета Отаго Ричард Эдвардс.

Отмену закона должен поддержать парламент Новой Зеландии, где правительство имеет большинство мест.

Прошлый запрет на курение вызвал протест со стороны некоторой части бизнеса Новой Зеландии. Владельцы газетных киосков и магазинов критиковали потерю доходов от продажи сигарет — даже с учетом государственных субсидий.

Некоторые законодатели, включая нового премьер-министра Криса Лаксона, также утверждали, что запрет приведет к появлению черного рынка табака.

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