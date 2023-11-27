Борьба гомельского светофора со стихией насмешила TikTok

Борьба гомельского светофора со стихией насмешила TikTok4
- 27.11.2023, 19:13
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Видеофакт.
В Гомеле на проспекте Речицком светофор каким-то образом вырвало из земли, но сильный ветер и прочный провод не позволили ему скучно лежать на заснеженном тротуаре. Он «летал» над пешеходной дорожкой и послушно отсчитывал секунды, грозя ударить по голове всех, кто захочет перебежать дорогу на «красный». За пять часов ролик о «левитирующем» гомельском светофоре собрал в TikTok более 200 тысяч просмотров, передает «Зеркало».
@terebilenko #гомель#междунаминепогода ♬ TELEGRAM MUSIC bassovka1 - TG:@bassovka1
У пользователей видео вызвало смешанные чувства. Одни гордились гомельскими электриками, другие высказывали претензии тем, кто отвечал за установку объекта. Третьи удивлялись, что даже в таких условиях «сломленный, но не побежденный» светофор продолжал работать.
«Так выглядит значение фразы: «держусь, работаю», — написал один из пользователей TikTok.
«Моя последняя нервная клетка в этом году», — нашел кто-то удачную аналогию из жизни.
«Зато всем видно, когда загорелся зеленый», — справедливо подметил другой пользователь.