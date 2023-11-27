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Борьба гомельского светофора со стихией насмешила TikTok

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  • 27.11.2023, 19:13
  • 7,486
Борьба гомельского светофора со стихией насмешила TikTok

Видеофакт.

В Гомеле на проспекте Речицком светофор каким-то образом вырвало из земли, но сильный ветер и прочный провод не позволили ему скучно лежать на заснеженном тротуаре. Он «летал» над пешеходной дорожкой и послушно отсчитывал секунды, грозя ударить по голове всех, кто захочет перебежать дорогу на «красный». За пять часов ролик о «левитирующем» гомельском светофоре собрал в TikTok более 200 тысяч просмотров, передает «Зеркало».

@terebilenko #гомель#междунаминепогода ♬ TELEGRAM MUSIC bassovka1 - TG:@bassovka1 🩶

У пользователей видео вызвало смешанные чувства. Одни гордились гомельскими электриками, другие высказывали претензии тем, кто отвечал за установку объекта. Третьи удивлялись, что даже в таких условиях «сломленный, но не побежденный» светофор продолжал работать.

«Так выглядит значение фразы: «держусь, работаю», — написал один из пользователей TikTok.

«Моя последняя нервная клетка в этом году», — нашел кто-то удачную аналогию из жизни.

«Зато всем видно, когда загорелся зеленый», — справедливо подметил другой пользователь.

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