Курс биткоина опустился ниже $37 тысяч 27.11.2023, 19:39

За сутки криптовалюта подешевела на 1,7%.

Сегодня днем, 27 ноября, курс биткоина (BTC) опустился ниже $37 тыс. и на 18:00 по Минску торгуется у отметки $36 900 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance, по данным сервиса Tradingview. За сутки BTC подешевел на 1,7%.

Капитализация биткоина составляет $720 млрд при совокупной капитализации криптовалютного рынка $1,4 трлн, по данным Coinmarketcap. Совокупная доля биткоина на крипторынке составляет 51,5%.

Другие из наиболее капитализированных криптоактивов также подешевели за последние сутки. Единственный проект, который показывает положительную динамику за последние 24 часа, — Dogecoin (DOGE), выросший на 0,6% за этот период.

Самое сильное падение среди проектов из первой десятки демонстрирует Solana (SOL) — на 4,9%. Токены Tron (TRX) и Ripple (XRP) снизились на 3,7 и 3,9% соответственно.

За последние 24 часа было ликвидировано более 68 тыс. маржинальных позиций трейдеров на общую сумму $134 млн, по данным Coinglass. Подавляющее большинство трейдеров ставили на рост рынка, что привело к закрытию их длинных позиций.

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