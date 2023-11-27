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Белорусам предлагают «повариться» в огромном глинтвейне

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  • 27.11.2023, 19:52
  • 1,950
Белорусам предлагают «повариться» в огромном глинтвейне

За 250 рублей.

Огромный чан-джакузи, в котором, помимо вас, в горячей воде будут плавать цитрусовые дольки, кардамон, корица, анис, кориандр и гвоздика. Как вам такое предложение? Технически эту смесь можно зачерпывать и пить прямо в процессе релакса. Хотя лучше все же не рисковать, пишет onliner.by.

Услугу предоставляет банная агроусадьба Volki, которая находится в десяти километрах от Минска. Стоимость довольно приличная: 250 рублей. Помимо такого специфического джакузи, в усадьбе присутствуют и более традиционные бани и хаммамы. Но именно ролик с большим «глинтвейном» вирустится в последние пару дней. Что неудивительно: при съемке сверху люди действительно напоминают пару чайных пакетиков в огромной чашке. Как минимум фотографии из этого места должны у отдыхающих получиться весьма эпичные.

«А это не опасно для слизистой?» — интересуются в комментариях. Учитывая, что красное сухое в состав джакузи-глинтвейна не включено, «припекать» ничего не должно. Не сказать, что весь оставшийся травяной состав «глинтвейна» имеет особенно целебные свойства, но как минимум стойкий приятный аромат вам обеспечен. Да и, в конце концов, это точно веселее, чем просто ванна с пузырьками.

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