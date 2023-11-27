Глава Apple рассказал, людей с какими качествами он с радостью возьмет на работу 27.11.2023, 20:40

Тим Кук

Навыки программирования или наличие высшего образования необязательны.

Издание Business Insider просмотрело новое интервью главы Apple Тима Кука, которое проводилось на платформе BBC Sound. В нем Тим Кук рассказал, кого именно он готов взять к себе на работу и какие качества он больше всего ценит в кандидатах.

Среди таких качеств — умение сотрудничать и работать в команде.

«Это невероятно, когда все мои сотрудники считают, что 1+1=3, а не 2. Тут вопрос не в математике, а в рождении новой идеи. Ваша идея плюс моя — и получается общая третья. Это лучше, чем если бы каждый оставался при своем мнении и не делился», — рассуждал во время интервью Тим Кук.

Миллиардер подчеркнул, что его в кандидатах привлекает пытливый ум, отсутствие страха задавать вопросы, творческий подход и идеалистическое желание изменить мир.

При этом «необязательно» иметь высшее образование и навыки программирования.

«Apple нанимает людей из всех слоев общества, в том числе и без высшего образования. У нас также работают люди, которые занимаются программированием редко, или вообще не умеют этого делать. Главное, это любознательность, смелость, творчество и желание будущих сотрудников менять мир, не довольствуясь тем, что и так есть сегодня», — отметил глава Apple.

Однако издание Business Insider обращает внимание, что процесс рассмотрения заявки на работу в Apple «очень строг». Случалось так, что некоторым кандидатам приходилось бывать на 13 беседах, так как компания очень пристально отслеживает и подбирает тех, кого собирается допустить к своим секретам и продуктам.

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