закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Apple рассказал, людей с какими качествами он с радостью возьмет на работу

  • 27.11.2023, 20:40
Глава Apple рассказал, людей с какими качествами он с радостью возьмет на работу
Тим Кук

Навыки программирования или наличие высшего образования необязательны.

Издание Business Insider просмотрело новое интервью главы Apple Тима Кука, которое проводилось на платформе BBC Sound. В нем Тим Кук рассказал, кого именно он готов взять к себе на работу и какие качества он больше всего ценит в кандидатах.

Среди таких качеств — умение сотрудничать и работать в команде.

«Это невероятно, когда все мои сотрудники считают, что 1+1=3, а не 2. Тут вопрос не в математике, а в рождении новой идеи. Ваша идея плюс моя — и получается общая третья. Это лучше, чем если бы каждый оставался при своем мнении и не делился», — рассуждал во время интервью Тим Кук.

Миллиардер подчеркнул, что его в кандидатах привлекает пытливый ум, отсутствие страха задавать вопросы, творческий подход и идеалистическое желание изменить мир.

При этом «необязательно» иметь высшее образование и навыки программирования.

«Apple нанимает людей из всех слоев общества, в том числе и без высшего образования. У нас также работают люди, которые занимаются программированием редко, или вообще не умеют этого делать. Главное, это любознательность, смелость, творчество и желание будущих сотрудников менять мир, не довольствуясь тем, что и так есть сегодня», — отметил глава Apple.

Однако издание Business Insider обращает внимание, что процесс рассмотрения заявки на работу в Apple «очень строг». Случалось так, что некоторым кандидатам приходилось бывать на 13 беседах, так как компания очень пристально отслеживает и подбирает тех, кого собирается допустить к своим секретам и продуктам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин