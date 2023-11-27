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В США мужчина выиграл $5 миллионов в лотерею

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  • 27.11.2023, 21:03
  • 2,066
В США мужчина выиграл $5 миллионов в лотерею

Удача улыбнулась.

Житель Фэрфакса (штат Вирджиния) выиграл 5 миллионов долларов, сыграв в лотерею в прошлом месяце.

Мужчина купил несколько билетов и обнаружил главный приз игры, пишет 7News.

«Это было неожиданно! Я показал билет менеджеру магазина, и он сказал мне подписать билет», — сказал он представителям лотереи Вирджинии.

Мужчина мог выбрать приз в размере 5 миллионов долларов в виде ежегодных платежей в течение 30 лет, но решил взять все средства наличными в размере 3 125 000 долларов до уплаты налогов.

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