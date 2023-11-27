В Беларуси этой зимой проведут эксперимент с менее агрессивной соляной смесью 5 27.11.2023, 21:14

1,860

Пока только в Минске.

В зимний период в Минске обрабатывать улицы против гололеда будут традиционно – песко-соляной смесью и галитом марки А. Но есть и нововведение.

Об этом рассказал заместитель гендиректора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар в проекте БелТА «Страна говорит».

«В этом году в Минске на улицах Свердлова и Ульяновской будет проходить пилотный проект Академии наук. Был разработан ингибитор для галита марки А, который на 30-40% снизит агрессивное воздействие соляной смеси. У нас уже заключены договоры с БелдорНИИ и Институтом экспериментальной ботаники НАН. Мы хотим посмотреть, как эта соляная смесь с ингибитором будет влиять не только на обувь, но и на железобетонные изделия, зеленые насаждения. Также Академия наук будет проводить исследования, и ученые расскажут о результатах, наверное, в конце лета. Мы посмотрим, как расцвели деревья, какое влияние эта смесь оказала на почву и другое», – пояснил специалист.

С учетом этого ингибитора одна тонна соли становится в 2,5 раза дороже, добавил заместитель гендиректора.

«Вопрос не в стоимости. Благодаря этому проекту мы хотим посмотреть на экономическую составляющую – насколько использование этой смеси будет выгоднее. Эффект мы посчитаем за счет снижения влияния как минимум на зеленые насаждения. Этот ингибитор был разработан по поручению Президента, но мы хотим видеть экономическую обоснованность», – сказал Артем Ганчар.

БелдорНИИ будет отслеживать влияние ингибитора на почву, металлические, железобетонные сооружения, а Институт экспериментальной ботаники НАН будет давать заключение по влиянию на деревья, кусты, саженцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».