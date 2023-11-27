Белорусы массово жалуются на задержку доставки товаров с OZON 3 27.11.2023, 21:28

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Такая ситуация продолжается уже несколько дней.

Интернет-магазин OZON массово задерживает доставку товаров белорусским покупателям. Такая ситуация продолжается уже несколько дней, рассказали клиенты изданию Tochka.by.

«На данный момент у меня в заказе восемь позиций, четыре из них идут с задержками. Каждый день приходят уведомления, что доставка перенесена, так как не успевают привезти. Причём на некоторые товары доставки переносились несколько раз», — говорит один из клиентов OZON.

Его слова подтверждает другой покупатель, проживающий в Минске. Он полагает, что задержки могут быть связаны с «черной пятницей» или с приближением новогодних праздников. «Просто зачем тогда каждый раз переносить доставку — увеличьте изначально срок доставки. Пудрят голову людям», — возмущается он.

Пресс-служба OZON пока никаких комментариев по поводу ситуации не давала.

Кстати, в прошлом году в конце ноября и начале декабря клиенты OZON также жаловались на аналогичную ситуацию. Тогда пресс-служба компании сослалась на ажиотажный спрос и большую нагрузку на логистику в период распродаж.

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