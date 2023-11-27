закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы массово жалуются на задержку доставки товаров с OZON

3
  • 27.11.2023, 21:28
  • 1,736
Белорусы массово жалуются на задержку доставки товаров с OZON

Такая ситуация продолжается уже несколько дней.

Интернет-магазин OZON массово задерживает доставку товаров белорусским покупателям. Такая ситуация продолжается уже несколько дней, рассказали клиенты изданию Tochka.by.

«На данный момент у меня в заказе восемь позиций, четыре из них идут с задержками. Каждый день приходят уведомления, что доставка перенесена, так как не успевают привезти. Причём на некоторые товары доставки переносились несколько раз», — говорит один из клиентов OZON.

Его слова подтверждает другой покупатель, проживающий в Минске. Он полагает, что задержки могут быть связаны с «черной пятницей» или с приближением новогодних праздников. «Просто зачем тогда каждый раз переносить доставку — увеличьте изначально срок доставки. Пудрят голову людям», — возмущается он.

Пресс-служба OZON пока никаких комментариев по поводу ситуации не давала.

Кстати, в прошлом году в конце ноября и начале декабря клиенты OZON также жаловались на аналогичную ситуацию. Тогда пресс-служба компании сослалась на ажиотажный спрос и большую нагрузку на логистику в период распродаж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин