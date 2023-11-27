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Могилев засыпало снегом

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  • 27.11.2023, 22:22
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Могилев засыпало снегом

Более 410 дворников и 35 единиц техники работали сегодня на улицах города.

О том, как убирали сегодня снег, корреспонденту БелТА рассказал заместитель генерального директора по благоустройству МГКУП «Управление коммунальных предприятий» Денис Койда.

Сообщается, что городские коммунальные предприятия приступили к уборке снега на дорогах, тротуарах и дворовых территориях. Последствия снегопада в городе устраняли около 35 единиц техники. Кроме этого, на улицах города трудились более 410 дворников.

«Работы по уборке снега ведутся круглосуточно. При необходимости количество задействованной техники будет увеличено, — отметил Денис Койда. — В городе есть необходимое количество противогололедных реагентов, ежедневно ведется обработка ими мостов, путепроводов».

Более 410 дворников и 35 единиц техники работали сегодня на улицах Могилева

Также к наведению порядка на городских улицах подключились предприятия не коммунальной формы собственности — за каждым из них закреплен определенный участок, где работают их машины.

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