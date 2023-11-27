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В Беловежской пуще сельчанин забрался в охотничий вольер

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  • 27.11.2023, 23:05
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В Беловежской пуще сельчанин забрался в охотничий вольер

Угадайте, что он там искал.

В Беловежской пуще задержали деревенского жителя, который залез в охотничий вольер в поисках рогов оленя. Единственный «трофей» мужчины составил протокол, по которому ему грозит штраф, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Жителя деревни Броды Пружанского района задержали в Беловежской пуще 23 ноября: в тот день он самовольно пробрался в охотничий вольер и собирал там рога оленя.

На мужчину составлен административный протокол за нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ст. 16.9 КоАП) Ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1110 рублей).

К слову, за попытку заполучить рога оленя в некоторых случаях может грозить даже «уголовка» — так произошло с жителем Свислочского района, который в феврале отрезал рога у мертвого животного в Беловежской пуще и забрал домой. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконной разделке диких животных.

Период сбрасывания рогов наступает у самцов оленя с февраля по май. Собирать оленьи и лосиные рога законом не запрещено, однако в Беловежской пуще как на особо охраняемой природной территории действует целый ряд правил и ограничений.

Так, запрещено находиться в заповедной зоне нацпарка и на территории его охотничьих вольеров (в Пружанском районе действует вольер «Шерешевский», в Каменецком — «Пашуки»), а также ездить на авто и парковаться вне дорог и специально оборудованных мест — за это предусмотрен штраф до 30 базовых величин.

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