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Литовцы не хотят принимать футбольную сборную Беларуси в своей стране

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  • 27.11.2023, 23:24
Литовцы не хотят принимать футбольную сборную Беларуси в своей стране

Все идет к тому, что оба мартовских матча Беларусь — Литва пройдут на нейтральной территории.

Все идет к тому, что оба мартовских матча Беларусь — Литва за право остаться в дивизионе «С» футбольной Лиги наций пройдут на нейтральной территории, а не в Вильнюсе или Каунасе.

Скорее всего, команды Карлоса Алоса и Эдгараса Янкаускаса сыграют в ставшей уже почти родной для белорусских футболистов Венгрии, пишет Bysport.

«Недавно я разговаривал с генеральным секретарем Белорусской федерации футбола по поводу этой ситуации. В этом году они сыграли один матч в Сербии, а остальные — в Венгрии. Пока ясности еще нет. Если это Венгрия, то ответный матч, вероятно, тоже будет сыгран там, чтобы сэкономить средства», — сказал глава Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

«В любом случае, на следующей неделе я еду в УЕФА, на церемонию жеребьевки Евро — 2024 (состоится 2 декабря — прим.). Мы поговорим об общем положении белорусов. Наша позиция не меняется: мы хотим любой ценой избежать этого матча», — сказал он.

Сборные Беларуси и Литвы играли в сезоне-2022 Лиги наций в дивизионе С (А — самый сильный дивизион, С — между средним и слабым, D — самый слабый).

Обе команды заняли в своих группах последние места и теперь должны выяснить, кто сохранит место в дивизионе С, а кто опустится в дивизион D к слабым Андорре, Гибралтару, Лихтенштейну и Сан-Марино.

Первый матч между Литвой и Беларусью должен был состояться 24 марта 2024 года в Литве.

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