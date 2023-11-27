Литовцы не хотят принимать футбольную сборную Беларуси в своей стране

Литовцы не хотят принимать футбольную сборную Беларуси в своей стране1
- 27.11.2023, 23:24
Все идет к тому, что оба мартовских матча Беларусь — Литва пройдут на нейтральной территории.
Все идет к тому, что оба мартовских матча Беларусь — Литва за право остаться в дивизионе «С» футбольной Лиги наций пройдут на нейтральной территории, а не в Вильнюсе или Каунасе.
Скорее всего, команды Карлоса Алоса и Эдгараса Янкаускаса сыграют в ставшей уже почти родной для белорусских футболистов Венгрии, пишет Bysport.
«Недавно я разговаривал с генеральным секретарем Белорусской федерации футбола по поводу этой ситуации. В этом году они сыграли один матч в Сербии, а остальные — в Венгрии. Пока ясности еще нет. Если это Венгрия, то ответный матч, вероятно, тоже будет сыгран там, чтобы сэкономить средства», — сказал глава Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.
«В любом случае, на следующей неделе я еду в УЕФА, на церемонию жеребьевки Евро — 2024 (состоится 2 декабря — прим.). Мы поговорим об общем положении белорусов. Наша позиция не меняется: мы хотим любой ценой избежать этого матча», — сказал он.
Сборные Беларуси и Литвы играли в сезоне-2022 Лиги наций в дивизионе С (А — самый сильный дивизион, С — между средним и слабым, D — самый слабый).
Обе команды заняли в своих группах последние места и теперь должны выяснить, кто сохранит место в дивизионе С, а кто опустится в дивизион D к слабым Андорре, Гибралтару, Лихтенштейну и Сан-Марино.
Первый матч между Литвой и Беларусью должен был состояться 24 марта 2024 года в Литве.