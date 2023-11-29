Журналисты разоблачили агента КГБ из Гомеля по фото облаков 29.11.2023, 9:22

3,100

Евгений Божок

Он был администратором токсичных пабликов.

Журналисты издания «Флагшток» узнали, кто администрирует гомельские паблики, в которых пропагандируют «русский мир» и дискредитируют оппонентов режима. Для этого понадобилось фото облака и помощь «Киберпартизан».

Журналисты наблюдали за провластными пабликами в телеграмме и в «Вконтакте» «Гомель ПРОТИВ» и bez-b.by.

«Администраторы групп в восторге от «русского мира». Изначально они привлекли внимание расследователей не из-за травли активистов и журналистов, а из-за агрессивного пророссийского контента.

Авторы групп не стесняются постить карикатуры и пошлые картинки, посвященные западным политикам и событиям в Украине. Поддерживают агрессию России против Украины, популяризируют символы российской агрессии в Украине – латинские буквы V и Z, агитируют за войну, распространяют кремлевские фейки», – пишет «Флагшток».

Судя по наблюдениям расследователей, эти группы ведут одни и те же люди.

Один из пользователей под ником «Сергей Байков» привлек внимание своей активностью. Обычно фейковые страницы не содержали настоящих фотографий, но в 2015 году «Байков» выложил фото, на котором большую часть пространства занимает небо, вода и деревья.

Журналисты все же смогли определить, что снимок был сделан из окна квартиры в Гомеле на улице Мележа, дом 12.

С помощью «Киберпартизан» журналисты узнали, что там прописан Евгений Божок 1981 года рождения. Божок публиковал со своего фейкового аккаунта сообщения в провластной группе «Гомель ПРОТИВ».

Ему позвонил блогер Андрей Паук под видом знакомого, чтобы уточнить, является ли Божок администратором. Паука часто там травили.

Андрей Паук: «Я слышал, что ты «Гомель ПРОТИВ» администрируешь, нормально так».

Евгений Божок: «Ээээээ. Нет. Ээээээ. Да, это не телефонные разговоры. Глупость это все, что ты сейчас говоришь».

Через час Божок сменил аватарку своего аккаунта в Telegram и изменил настройки приватности на более закрытые.

По фотографиям Божко узнал бывший преподаватель БелГУТа и рассказал, что тот был куратором университета от КГБ примерно с 2008 по 2012 годы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».