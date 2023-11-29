Чем белорусы отличаются от других народов? 29.11.2023, 9:37

Над Беларусью был поставлен некий «эксперимент».

Сяржук Долгушев — не просто музыкант, а один из главных популяризаторов белорусского фольклора. Не многие знают, что именно он был среди создателей «Вольного хора», который в 2020 году стал одной из движущих сил протестов.

В интервью интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org музыкант рассказал, чем белорусы отличаются от других народов, в частности, от славян.

Подписывайтесь на Youtube канал «Хартии-97» - charter97video. Поделитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите комментарии.

— Чем белорусы отличаются от других славян?

— Своей историей, своей культурой, своей ментальностью, своими песнями. Вот именно оригинальность и особенность — это наша традиционная культура, ни с кем не спутаешь. Если будем больше в этом разбираться — мы будем себя проще обозначать среди других народов. Почему те же венгры еще в начале XX века начали создавать свои дома танцев и свои песни? Потому что в песне, в культуре кроется наш исторический код и наша самоидентификация.

— «Совок» много делал для того, чтобы нероссийская культура была на уровне сел, деревень. А «серьезная», «великая», «настоящая» — по умолчанию была лишь одна. И как один из результатов — сейчас в разных странах, которые были под этим совково-российским колпаком, есть такое ощущение, что наша культура — это такая «деревенщина», в Украине говорили «шароварщина». Что сделать, чтобы выйти из этих комплексов и принять, что нет одной великой культуры, а наше — это тоже круто.

— Мне кажется, что действительно над Беларусью был поставлен некий эксперимент. Что надо сделать, чтобы настолько не любить свое, настолько не знать, а еще назвать улицы именами тех палачей, которые убивали тысячами белорусов. Это просто такое издевательство. И если это понять, можно просто ужаснуться.

Мне кажется, есть один выход — показывать правдивое, показывать альтернативу всему этому. Когда я выступал в школах — дети любили эти концерты. Когда выходят петь Дунаевского или рассказывают про великого Пушкина — детям это неинтересно. А Ленина больше вообще никто не знает. Когда я доставал инструменты и играл, то дети, которые раньше никогда их не видели, слушают современную музыку — у них все равно что-то внутри начинало играть. Это были для них самые запоминающиеся концерты, это то, что они будут помнить.

И я это наблюдаю на концертах, когда белорусы идут на встречу к себе, на встречу к пониманию, кто мы, что мы делаем в этой стране. И тут, конечно, им много можно дать виртуальной пищи через интернет, литературу, найти правдивую информацию.

Если в Беларуси сейчас делают все, чтобы это уничтожить, чтобы у людей была только Великая Отечественная война и «великое» советское достояние, то наша дело — делать так, чтобы люди знали альтернативу, правдивую, настоящую. Уверен, тот же одиннадцатиклассник, который сейчас учится в белорусской школе где-нибудь в Минске или Барановичах, все равно у него есть сомнения в том, что ему говорят. «Делай это. У нас было так. У нас был великий, мудрый Ленин». А он пользуется интернетом, понимает, что не может быть только черное, есть и белое, и красное, и зеленое, и какое хочешь.

— Оцени, пожалуйста, на твой взгляд, насколько хорошо белорусы знают свою культуру. От 1 до 10.

— Не могу говорить про всех белорусов. Могу сказать, что после 2020 года заинтересованность большая, такая, что люди начали открывать для себя новые имена, направления деятельности, фольклором больше стали интересоваться. Но пока тяжело.

— Больше пяти или меньше?

— Я оптимист. Больше пяти, конечно. И что мы рассматриваем? Например, те кто сейчас живут в Европе, будут интересоваться больше. Наблюдал такую ситуацию, когда гастролировал по США, там очень большая заинтересованность своим. Не помню, чтобы раньше столько людей собиралось на Купалье, Каляды. Было сообщество, но эмигранты не так интересовались. А сейчас новая волна приезжает, им интересно, какое тут сообщество, какие праздники проходят. И это очень радует, что в эмиграции заинтересованность больше семи баллов.

А в Беларуси может быть по-разному. Так сложилась обстановка. Если мы смотрим на провинцию, на районный центр — людям не до культуры, людям хочется как-то выжить в этом всем, людям хочется заработать себе на хлеб, на молоко, чтобы не было ничего — ни политики, ни войны, чтобы их не трогали просто. Им не до культуры, им надо как-то выживать в тех условиях, которые сложились.

— Есть такая мысль, что Лукашенко ненавидит все белорусское, поэтому и государство уничтожает, и собственный язык, не дает ему развиваться, флаг не белорусский и так далее, и так далее. Как ты думаешь, почему это происходит? Видишь ли ты в этом причину, что Лукашенко ненавидит все белорусское.

— Мне кажется, уже воспиталось целое поколение тех людей, которые просто уничтожают и продолжают истязать все белорусское и всех белорусов. Это люди, которые давным-давно предали. Мне кажется, это просто эксперимент над страной, над белорусами, который начался еще в 30-х годах.

Когда я читаю работы наших этнографов, наших писателей, поэтов, когда их судили за то, что они делали что-то на пользу Беларуси, признавали их произведения «экстремистскими» и просто уничтожали, мы видим, что это происходит и сегодня. У нас нет «независимых СМИ» сейчас, это все «экстремистское».

Смотрю афишу своих мероприятий, был фестиваль, который я организовывал, концерт, а логотипы информационных партнеров на афише — все «экстремистские». Что это? Это оккупация, уничтожение всего. У нас сейчас в метро белорусский язык убирают, латинку убирают, вместо этого русский ставят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».