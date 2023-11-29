«Перекупы давали $6 000, автохаусы — $4 500, а продал...» 29.11.2023, 13:25

Белорус рассказал о необычном способе продать автомобиль.

Всё, как известно, имеет свой логический конец. Вот и история Игоря, который с помощью журналистов av.by продавал свой 9-летний Volkswagen Polo Sedan, закончилась... хеппи-эндом. Автомобиль нашёл нового хозяина, а счастливый предыдущий владелец очень рад, что не отдал свою машину за бесценок автохаусам или перекупам.

С чего всё начиналось...

— Я пробовал сам продавать машину. Разместил несколько объявлений... и тишина! Никто не звонил, — рассказывает Игорь. — Перечитывая материалы на сайте, наткнулся на статью, где собственник пробовал продать такой же VW Pоlo Sedan на авторынке вместе с журналистами. Эта идея показалась мне интересной! Поэтому сразу же написал в редакцию.

— Журналисты откликнулись быстро и предложили похожий увлекательный эксперимент. Всего-то и нужно было, что приехать на авторынок и постоять несколько часов рядом с машиной! — говорит мужчина.

— Признаюсь, подобного опыта продаж я раньше не имел. Так почему бы не попробовать? Было интересно! Ну а после решили продолжить эксперимент и выбрали несколько площадок автохаусов для объективной оценки моего «Поло». На мой взгляд, честную цену там никто не предложил! Отдельные менеджеры и вовсе давали меньше тех же перекупщиков с рынка, — говорит мужчина.

Рынок vs интернет

Действительно, когда Игорь продавал свою машину в Малиновке, интереса со стороны покупателей замечено не было. Редкие гости, которые подходили к автомобилю, то на большой пробег указывали, то цену считали завышенной…

Пока Игорь старался продать свой любимый «половичок» на рынке, мы внимательно изучали его объявление на сайте. Наш фотограф заметил, что некоторые изображения были сделаны не совсем корректно: где-то завален горизонт или какая-то часть машины обрезана...

Игорь решил старое объявление удалить, а на сайт загрузить новое, со свежими фотографиями и описанием. На самом деле, качество снимков очень влияет на восприятие публикации!

Когда мужчина пытался повторно загрузить объявление на сайт, он столкнулся с тем, что не может этого сделать! Оказывается, если после удаления первой публикации ещё не прошёл месяц, владельцу за повторную загрузку придётся заплатить 27 рублей.

— Неожиданно! Не припомню, чтобы ранее это было на платной основе, — признаётся Игорь. — Думаю, такое ограничение целесообразно для юрлиц или перекупов, размещающих по несколько машин в месяц. Но как же обычные пользователи? На мой взгляд, можно дать возможность простым физлицам, у которых одно объявление, удалять или добавлять без платы... В общем, мне пришлось заплатить — а куда деваться?

Тут следует отметить, что добавить свежие фото и поменять описание в своем объявлении пользователь может совершенно бесплатно. Но вот если вы удалите объявление случайно или по незнанию, новое бесплатно загрузить не получится. Так что будьте внимательнее!

— Однако в приложении и на сайте есть очень хорошая функция — оценка стоимости автомобиля. Первоначально, устанавливая цену, я лично пересматривал десятки похожих объявлений. Прикинул среднюю сумму и от неё уже отталкивался.

— Уже позже в приложении я увидел такую возможность: потратишь минуту на выбор параметров автомобиля — и видишь среднюю цену, а также статистику аналогичных объявлений. Это очень экономит время! А мне данная фишка позже помогла убедиться: со стоимостью своей машины я не прогадал!

— Ещё мне нравится, что на сайте постепенно появляются новые сервисы. Например, проверка VIN — это уникальная функция. Аналогов в Беларуси, насколько я знаю, нет, — делится мужчина.

— Помимо av.by, где-то публиковали объявления о продаже?

— Да, на других площадках объявление о продаже «Поло» было тоже. Однако большая часть звонков и сообщений шла с av.by. Я даже у некоторых специально интересовался, где они нашли мою машину. Впрочем, и статистика просмотров объявления была выше, чем на иных сайтах, — комментирует Игорь.

— По телефону покупатели спрашивали меня о пробеге машины, о том, в каком она состоянии, и пытались торговаться. Кто-то даже просил объясниться по поводу того, что у меня нет чехла на водительском сиденье, — улыбается мужчина.

— До продажи авто по новому объявлению у меня было пять-шесть звонков. Однажды позвонил дедушка, который даже приехал и посмотрел машину. Но в цене мы не сошлись. А уже после публикации, во вторник вечером, со мной связались три реально заинтересованных покупателя. Разговаривал я с ними долго, — делится владелец.

— Все хотели посмотреть машину вживую. С двумя мы договорились на выходные, а третий приехал на следующий день! В общем, он и стал счастливым обладателем автомобиля, — раскрывает карты Игорь.

— В день, когда вышла статья, просмотров объявления становилось всё больше и больше. Сначала +80, а к вечеру уже +200! Этот эксперимент — классная штука! И он реально работает. Впрочем, как и функция поднятия объявления в топ.

«$4 500 — это совсем не деньги за такую машину»

Во второй части мы вместе с Игорем решили проехаться по автохаусам, которые попадались нам по пути и были открыты в это время. Оценщики предлагали разные суммы, начиная с $4 500 и заканчивая $6 000. Автовладельца эти цифры не устраивали. Мужчина оценивал машину минимум в $7 000, хотя на сайте она продавалась за $7 500 с учётом торга.

— И какие впечатления у вас остались после общения с менеджерами автохаусов?

— Я был очень удивлён разбежкой: одни предлагали за автомобиль $6 000, другие и вовсе $4 500. Ладно, 6 тысяч долларов — это ещё куда ни шло, если учитывать заработок компании. Но вот $4 500... За такую цену отдают старые машины — и в гораздо худшем состоянии! — отвечает на вопрос владелец.

— Ещё мы посмотрели, в каком виде некоторыми автохаусами продаются аналогичные автомобили — они куда хуже, а просят за них значительно больше! Это разве бизнес? В общем, менеджеры из вагончиков доверия у меня не вызвали, потому что их общение в основном строилось на поиске аргументов, почему мой автомобиль такой плохой и в него ещё нужно вложить много денег. А не на предложении адекватной стоимости. Чувствовалось, что тебя как будто хотят обвести вокруг пальца, — рассуждает мужчина.

— С другой стороны, многие автохаусы работают по такой нехитрой схеме: купили подешевле — продали подороже. И считать их абсолютным злом ни в коем случае не надо! — говорит Игорь. — Можно же всегда сказать, что предлагаемая цена вас не устраивает, если вы хотите свою машину отдать по рыночной стоимости. Однако, когда нужно продать авто быстро и вы готовы уступить в деньгах ради экономии времени, это верное рабочее решение.

«Если бы не статья — я бы не поехал смотреть этот автомобиль»

— Как же вы всё-таки продали машину? — нетерпеливо спрашиваем у владельца.

— Я уже рассказывал про трёх человек, которые мне позвонили в первый день публикации статьи. Одного из них зовут Анатолий. Он 15 минут дотошно расспрашивал об автомобиле по телефону. Основной вопрос был о расходе топлива. Как я понял, это его личная боль.

— Он рассказал, что у него есть автомобиль с бóльшим объёмом двигателя, на заправку которого уходит много денег. Потому он ищет на замену более экономичный вариант. Кстати, Polo Sedan — идеальное в этом плане авто: 15 литров АИ-95 нам было достаточно, чтобы доехать из Минска в Полоцк. И это с учётом городских пробок вечером в пятницу, например.

Анатолий приехал на осмотр машины уже на следующий день прямиком из Солигорска. Во время встречи Игорь детально рассказал потенциальному покупателю всю правду о своём седане.

— Ещё раз сверили мои слова с написанным в статье! — вспоминает наш герой. — «Поло» мы завели, покупателю интересно было послушать, как работает двигатель на холодную. Видно, что человек подготовился. Расспрашивал меня о «болячках» этого мотора, о которых я за пять лет эксплуатации ни разу не слышал.

— Я снова спросил его: «Вы по объявлению или после статьи?» На что последовал такой ответ: «Если бы не статья — я бы не поехал смотреть этот автомобиль!» Все друзья его отговаривали, убеждали: «Не ведись, это же такси». А он в ответ, мол, не может же быть, чтобы в мире честных и добрых людей не осталось, — улыбается Игорь.

— В общем, мы договорились заехать на СТО: провести диагностику автомобиля и осмотреть его состояние снизу. Пришлось обзвонить аж шесть станций, чтобы найти хоть один свободный подъёмник на десять минут! Седан подняли, там собрался целый консилиум мастеров: всем было любопытно осмотреть машину, которая продаётся. В целом состояние днища хорошее, мастера лишь обратили внимание на одну из банок глушителя, сказали, что скоро потребуется замена, а стоить это будет порядка 150 рублей.

В итоге Анатолий остался доволен осмотренным автомобилем. Игорь рассказывает, что покупатель особо не торговался, попросил уступить ему 300 белорусских рублей на зимнюю резину.

— Такой аргумент показался нам весьма весомым, поэтому мы с супругой не стали возражать. Договорились на 21 800 белорусских рублей ($6 900 по курсу НБ РБ на тот момент с округлением), решили встретиться в ГАИ в выходные, взяли залог и в тот же вечер удалили объявления со всех площадок. В пятницу я взял образцы договора купли-продажи с вашего сайта, заполнил их заранее и уже на следующий день с ними приехал в ГАИ. Там и была завершена наша сделка!

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