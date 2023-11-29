Стало известно, что происходит с российскими войсками в Беларуси 29.11.2023, 13:20

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ВСУ зафиксировали перемещения и активность.

Российские войска до сих пор находятся на территории Беларуси, однако Вооруженные силы Украины не фиксируют создание там ударных формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрия Повха.

По его словам, ВСУ контролируют любые перемещения и активность группировок на территории Беларуси.

«На границе с Беларусью не обнаруживается сейчас признаков создания ударных группировок войск противника. Следовательно, обстановка на границе остается контролируемой. Вооруженные силы Украины - и части, и формирования - внимательно следят за перемещением и активностью врага на противоположной территории», - сообщил Повх.

Спикер рассказал, что там остаются связисты и персонал аэродромов. А подразделений, которые могут использоваться для наступления, нет. Речь идет, в частности, о танковых или пехотных формированиях.ё

«Русские войска продолжают находиться на территории Беларуси в текущий конкретный момент в небольшом количестве. Это личный состав нескольких передаточных узлов связи и аэродромная обслуга. Что касается пехотных подразделений, танковых подразделений, то есть частей и подразделений, которые могут создавать реальную военную угрозу для Украины, формирование таких подразделений сейчас не выявлено», - добавил он.

Как отметил Повх, те войска, которые ранее дислоцировались на территории Беларуси, были переброшены на восток и юг Украины.

«Их перекидывали на наиболее угрожающие направления на востоке и юге Украины. Россия использовала белорусские полигоны в качестве тренировочных центров, а склады и запасы белорусских Вооруженных сил - в качестве донора для своих вооруженных сил и формирований», - рассказал спикер.

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