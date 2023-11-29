Можно ли солить сало йодированной солью 2 29.11.2023, 13:35

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Неожиданный ответ для хозяек.

Наши мамы и бабушки учили нас категорически избегать йодированной соли при засолке и консервировании овощей, пишет glavred.info. По их словам, для этого подходит только серая каменная соль, но актуален ли такой запрет сейчас?

Можно ли консервировать и засаливать продукты йодированной солью?

Эксперты утверждают, что йодированная соль - это обычная соль, в которую добавляют йод. Употребление этого продукта является составной частью профилактики заболеваний щитовидной железы. В современном производстве соли не используется чистый йод.

Несколько десятков лет назад соль действительно обогащали йодидом калия. Такой состав негативно влияет на вкус и цвет овощей при засолке. Еще одну опасность представляет вещество тиосульфат натрия, входящее в состав такой соли.

Однако стоит отметить, что йодированную соль с этой добавкой не найти на полках современных магазинов. Калий йодид заменяют йодатом, а натрий тиосульфат удаляют. Поэтому обогащенная йодом соль больше не угрожает вашей консервации и не влияет на цвет, вкус и консистенцию продукта.

Какой солью лучше засаливать сало?

Для засолки сала можно использовать различные виды соли, в том числе и йодированную. Однако лучше использовать натуральные виды соли без дополнительных добавок. Вот несколько типов соли, которые вы можете использовать:

Каменная соль (морская соль): это натуральная соль, получаемая путем испарения морской воды. Она содержит разнообразные полезные минералы и не содержит дополнительных веществ.

Гималайская соль: это розовая соль, добываемая из гималайских горных рудников. Она также содержит полезные минералы и имеет неповторимый вкус.

Соль без добавок: обычно самая чистая форма соли, которую можно найти. Она не содержит йода, антизгущителей или других добавок.

Выбор зависит от ваших предпочтений в отношении вкуса и доступности продуктов в вашем регионе. Помните, что важно следовать рецепту соления и не использовать слишком много соли, так как злоупотребление солью может быть опасным для здоровья.

Почему везде нужно добавлять йодированную соль?

Как отметила гастроэнтеролог Ирина Парфенова, очень важно содержание в соли натрия и хлора. Для приготовления пищи она советует выбирать йодированную соль.

Йод, содержащийся только в йодированной соли, практически не теряется при обработке пищи. Количество йода, которое входит в состав соли не является токсичным, а стоит йодированная соль почти столько же, сколько обычная каменная.

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