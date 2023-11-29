закрыть
29 ноября 2023, среда, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Можно ли солить сало йодированной солью

2
  • 29.11.2023, 13:35
  • 2,986
Можно ли солить сало йодированной солью

Неожиданный ответ для хозяек.

Наши мамы и бабушки учили нас категорически избегать йодированной соли при засолке и консервировании овощей, пишет glavred.info. По их словам, для этого подходит только серая каменная соль, но актуален ли такой запрет сейчас?

Можно ли консервировать и засаливать продукты йодированной солью?

Эксперты утверждают, что йодированная соль - это обычная соль, в которую добавляют йод. Употребление этого продукта является составной частью профилактики заболеваний щитовидной железы. В современном производстве соли не используется чистый йод.

Несколько десятков лет назад соль действительно обогащали йодидом калия. Такой состав негативно влияет на вкус и цвет овощей при засолке. Еще одну опасность представляет вещество тиосульфат натрия, входящее в состав такой соли.

Однако стоит отметить, что йодированную соль с этой добавкой не найти на полках современных магазинов. Калий йодид заменяют йодатом, а натрий тиосульфат удаляют. Поэтому обогащенная йодом соль больше не угрожает вашей консервации и не влияет на цвет, вкус и консистенцию продукта.

Какой солью лучше засаливать сало?

Для засолки сала можно использовать различные виды соли, в том числе и йодированную. Однако лучше использовать натуральные виды соли без дополнительных добавок. Вот несколько типов соли, которые вы можете использовать:

Каменная соль (морская соль): это натуральная соль, получаемая путем испарения морской воды. Она содержит разнообразные полезные минералы и не содержит дополнительных веществ.

Гималайская соль: это розовая соль, добываемая из гималайских горных рудников. Она также содержит полезные минералы и имеет неповторимый вкус.

Соль без добавок: обычно самая чистая форма соли, которую можно найти. Она не содержит йода, антизгущителей или других добавок.

Выбор зависит от ваших предпочтений в отношении вкуса и доступности продуктов в вашем регионе. Помните, что важно следовать рецепту соления и не использовать слишком много соли, так как злоупотребление солью может быть опасным для здоровья.

Почему везде нужно добавлять йодированную соль?

Как отметила гастроэнтеролог Ирина Парфенова, очень важно содержание в соли натрия и хлора. Для приготовления пищи она советует выбирать йодированную соль.

Йод, содержащийся только в йодированной соли, практически не теряется при обработке пищи. Количество йода, которое входит в состав соли не является токсичным, а стоит йодированная соль почти столько же, сколько обычная каменная.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип