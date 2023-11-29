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Преподаватель вуза, где учился Лукашенко: Выпускники бегут из свинарников в армию

  • 29.11.2023, 13:40
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Преподаватель вуза, где учился Лукашенко: Выпускники бегут из свинарников в армию

Получится ли у властей «стрясти» дополнительные деньги со студентов-платников?

Цена обучения в белорусских вузах будет повышаться с декабря текущего года, заявил министр образования Андрей Иванец. Справедливо ли это? 

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с преподавателем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии — вуза, где в свое время учился Лукашенко:

— С одной стороны — могу понять инициативу, ведь в стране инфляция, растут цены и на образование, нужно повышать зарплаты преподавателям. Однако есть серьезный вопрос в том, должны ли студенты компенсировать эти расходы из своего кармана. Даже платники.

Кто заинтересован в том, чтобы у нас было больше специалистов? Тут ведь еще вопрос в том, что образование — это открытый рынок. Мы должны конкурировать с Россией, Польшей, той же Литвой. Если мы предлагаем неплохой продукт, но цена на него будет высокой, покупатели могут выбрать вузы соседних стран. В той же Польши и Литве можно получить диплом, который признается в Европе, а цена обучения будет сопоставима с белорусской.

Есть же и еще один момент: для платников хотят ввести обязательную отработку. В итоге мы получаем неплохое образование, но дорогое, да еще и за «идею» отправят на два года поработать.

— Желающих поубавится?

— Их уже не так много. Нужно понимать, что платники — неплохие наполнители бюджета университетов. На примере моей академии могу сказать, что у нас было много студентов из Туркменистана, иногда — сотни. В этом году мы набрали какое-то мизерное количество — два десятка, что-то около этой цифры. Не знаю, в чем причина. Какие-то недоработки вуза, сократили программы — но факт в том, что бюджет академии серьезно потерял.

Многие ведь специально шли на платное, чтобы избежать отработок. Кто-то и с бюджетного отделения переводился. Теперь лазейку закрывают. У нас ведь просто кошмарные места для отработок, студенты в армию сбегают, чтобы лучше в казармах посидеть, а не в этих свинарниках, которые по телевизору называют «первыми местами работы».

— К чему это приведет?

— Какие-то специальности будут расформировывать, объединять. Недобор ведь будет и среди целевиков, и бюджетников, которым хотят по пять лет отработки ввести. У нас ведь уже по объективным причином все меньше абитуриентов — демографическая яма и отъезд после 2020 года.

— А увольняли ли в БГСХА преподавателей за политику после революции?

— Около 50 человек уволили, кому-то не продлили контракты. Знаю, что приходили сотрудники КГБ в вуз, проводили беседы. Были, к сожалению, доносы со стороны коллег на тех, кого увольняли. После 2020 года активно работают идеологи, студентам сильно промывают мозги.

— Что ждет белорусскую систему образования в будущем?

— Образование же не развивается как-то паралллельно от государства. Перед вузами сегодня не ставят цель научить, а появилась полицейская функция — промыть мозги, не дать уехать за границу, отправить по отработке на какое-нибудь загнивающее предприятие. Ничего хорошего из этого не выйдет.

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