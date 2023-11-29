В Беларуси тестируют «вакцину от запоев» 29.11.2023, 13:51

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Будет формировать буфер против влияния ударной дозы алкоголя.

В Беларуси лабораторные испытания проходит «вакцина от запоев» — «чтобы утром человек встал и думал о работе, а не о том, как ему похмелиться». Об этом в передаче «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказал Сергей Большаков генеральный директор ОАО «БелВитунифарм». Ранее на предприятии рассказывали об «вакцине от алкоголизма». Судя по всему, речь идет о двух разных вакцинах, пишет «Зеркало».

По словам Большакова, сама идея появления вакцины появилась благодаря тому, что ОАО было передано сельхозпредприятие. А люди, которые на нем работали, были «умными и грамотными», но «несколько теряли свои компетенции и не могли устоять перед зеленым змием».

«Мы начали анализировать имеющиеся технологии, и на сегодня в очень активной фазе идет разработка вакцины от алкоголизма, то есть именно от последствий алкоголизма, чтобы человек не спаивался», — заявил он. Он отметил, что это скорее «вакцина от запоев»: «Чтобы утром человек встал и думал о работе, а не о том, как ему похмелиться».

«Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих, то есть мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год и так далее, с этим мы не собираемся бороться, с этим уже Горбачев боролся, итог мы знаем. Мы говорим о том, что хотим помочь человеку физиологически переносить последствия алкогольных возлияний», — подчеркнул Большаков.

Для этого превентивно, то есть заблаговременно, проводится вакцинация, и с ее помощью формируется определенный буфер против влияния ударной дозы алкоголя.

С «вакциной от запоев» специалисты предприятия пока работают в лаборатории, на клинические испытания еще не вышли.

А что за «вакцина от алкоголизма»?

Директор научного института «БелВитунифарм» Александр Ляховский в сентябре рассказывал о «вакцине от алкоголизма», которую назвал «инновационной».

По его словам, в основу «прививки от алкоголизма» положен принцип создания в организме сильных дискомфортных состояний, возникающих при употреблении спиртного, и условий, снижающих вредное воздействие алкоголя и продуктов его распада. В результате у человека формируется стойкое отвращение к спиртному.

Он также отметил, что ученые активно взаимодействуют с практикующими врачами, которые занимаются лечением зависимости от спиртного.

Судя по словам Большакова и Ляховского, речь идет о разных вакцинах с разным типом действия.

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