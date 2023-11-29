Путин перешел «красную черту» в психиатрии
- Александр Невзоров
- 29.11.2023, 14:09
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По всем симптомам это уже персеверация.
Отличные новости.
«Красные линии» есть не только в политике, но и в психиатрии.
Перешел Путин «красную черту».
Он перестал понимать, что производит впечатление зациклившегося идиота.
Налицо постоянное самоцитирование, повторы и нарциссизм, демонстрация владеющих пациентом навязчивых идей.
По всем симптомам это уже персеверация.
Это очень скверное состояние. Оно «пороговое». «Возврата» нет.
Из него возможен переход только в истинную неадекватность, которая с каждым бенефисом будет всё заметнее.
Конечно, и она, поначалу, будет сглатываться аудиторией.
Первое время кивалы еще будут пытаться искать некое «рацио» в речах диктатора, но со временем и они устанут находить находить в них несуществующий «смысл».
Любопытно то, что по «классике» клинических протоколов, персеверанты «уходят» в хороший, крепкий неадекват достаточно быстро.
Есть обоснованная надежда на то, что к «выборам» патология фигуранта будет очевидна не только специалистам.
Александр Невзоров, t.me