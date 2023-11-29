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От Григория Костусева пришло первое письмо из ПКТ

  • 29.11.2023, 14:09
От Григория Костусева пришло первое письмо из ПКТ
ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ
ФОТО: RACYJA.COM

Политзаключенный чувствует ухудшение состояния в связи с онкологическим заболеванием.

О настроении Григория Костусева «Радио Свобода» рассказал его зять Дмитрий Антончик, который с семьей живет в Польше.

«Очень беспокоится по поводу лекарств, которые передают с воли — что могут до него не дойти. Поскольку чувствует ухудшение состояния в связи с онкологическим заболеванием», — говорит Антончик.

Бывшего председателя Партии БНФ и кандидата в президенты на выборах 2010 года Григория Костусева 11 ноября перевели в ПКТ — помещение камерного типа, где режим содержания незначительно мягче, чем в ШИЗО. По словам родственников, взыскание для него растянется на 4 месяца. Между тем известно, что Григорию Костусеву поставлен диагноз онкологически больного. Какое лечение оказывают ему в ПКТ колонии, известной как «Волчьи Норы», — неизвестно.

«Согласно плану, который составили врачи во время обследования, в ноябре-декабре ему должны делать анализ крови. Но будет ли он, неизвестно. Результатов обследования до сих пор не сообщают. Он ориентируется на самочувствие, а оно не становится лучше. Еще очень надеется на медицинскую бандероль», — сообщил Дмитрий Антончик.

Об условиях содержания в ПКТ, по словам Дмитрия Антончика, Григорий Костусев ничего не написал.

«Просто написал, что «переехал в другое место», и больше о ПКТ ничего. В письме больше о том, как он ждал свидания. Оно было запланировано сегодня, 29 ноября, уже бумаги были подписаны, но вместо этого он сидит в ПКТ. Очень сожалеет, что не увиделся с родными.

Много личных обращений написал по этой причине. Понятное настроение, когда человек в таком физическом состоянии, так надеялся на встречу, а она не состоялась. По моему мнению, это тоже издевательство», — считает Дмитрий Антончик.

Бывшему председателю Партии БНФ Григорию Костусеву 66 лет. В сентябре 2022 года суд признал Костусева виновным в «заговоре с целью захвата власти» и приговорил к 10 годам заключения. Еще в минском СИЗО у политзаключенного диагностировали онкологическое заболевание.

Последнее медицинское обследование Костусев прошел в августе, но результатов осмотра и анализов ему тогда не сообщили.

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